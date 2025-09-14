  1. Clients Privés
Triathlon Casper Stornes étonne et domine à Nice

ATS

14.9.2025 - 18:41

Le championnat du monde Ironman masculin à Nice s'est transformé en festival norvégien. Casper Stornes s'est imposé à la surprise générale.

Le Norvégien Stornes crée la surprise au championnat du monde Ironman (archives).
Le Norvégien Stornes crée la surprise au championnat du monde Ironman (archives).
IMAGO/USA TODAY Network

Keystone-SDA

14.09.2025, 18:41

14.09.2025, 18:46

Le jeune homme de 28 ans, qui n'avait encore jamais remporté d'Ironman, a triomphé après 3,86 km de natation, 180,2 km de vélo et 42,2 km de course à pied en un temps record de 7h51'36, devant ses compatriotes Gustav Iden et le champion olympique Kristian Blummenfelt.

Les femmes éliront leur championne du monde le 11 octobre à Hawaï. La course sur Big Island se déroulera cette année encore de manière indépendante, avant qu'hommes et femmes ne repartent ensemble le même jour à partir de 2026.

