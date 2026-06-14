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VTT Alessandra Keller troisième à Leogang

ATS

14.6.2026 - 13:51

La Suissesse Alessandra Keller s'est hissée au 3e rang dimanche lors de la troisième manche de Coupe du monde disputée à Leogang. La victoire est revenue à la Suédoise Jenny Rissveds.

Alessandra Keller a signé son premier podium de la saison dans la catégorie olympique (archives).
Alessandra Keller a signé son premier podium de la saison dans la catégorie olympique (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.06.2026, 13:51

14.06.2026, 14:22

Déjà troisième vendredi en short-track en Autriche, Keller a récidivé pour s'offrir un premier podium dans la catégorie olympique depuis son succès à Lenzerheide en septembre dernier. La Nidwaldienne de 30 ans n'a été devancée que par la championne du monde en titre Rissveds et par la Néerlandaise Puck Pieterse, respectivement de 1'14 et de 18''. Nicole Koller a terminé au pied du podium avec également 18''de retard sur sa compatriote.

Invaincue en short-track cette saison, la Zurichoise Sina Frei a chuté à plusieurs reprises en raison d'un sol boueux et d'un mauvais choix de pneus. Elle a terminé au 9e rang ce dimanche, et à cédé la tête du classement général de la Coupe du monde à Rissveds.

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