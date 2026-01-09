Coup dur pour les Bleus à quelques semaines du début des Jeux. Tess Ledeux, l'une des plus grandes chances de médailles françaises à Milan-Cortina, a officiellement renoncé jeudi à participer aux épreuves de slopestyle et big air en raison d'une commotion cérébrale.

Agence France-Presse Clara Francey

La jeune skieuse de La Plagne, médaillée d'argent à Pékin, a «tout essayé» pour être au rendez-vous des JO de Milan Cortina (6-22 février). Mais «les délais sont un peu trop courts, les risques trop importants (...) Je vais faire l'impasse sur cette saison», a-t-elle lâché à regrets en conférence de presse.

La Savoyarde, éloignée des pistes depuis mars pour soigner une commotion cérébrale diagnostiquée après une violente chute en compétition à Tignes, avait déjà dû faire une croix sur la reprise de la saison il y a quelques mois.

Elle espérait initialement un retour à la compétition en janvier, mais n'a finalement pas obtenu le feu vert des spécialistes qui l'entourent. «C'est une décision qui s'est imposée à moi. Cela fait des mois que j'essaie de guérir», a-t-elle assuré.

«Revenir à 100 %»

Souffrant pendant plusieurs mois après sa chute de maux de tête et de vertiges, elle vit aujourd'hui un quotidien «normal». «Cela va beaucoup mieux, ce qui m'empêche de reprendre ce sont les chocs et les risques que cela peut engendrer», a dit Ledeux.

À 24 ans, elle doit désormais «faire le deuil» de ce qui aurait été ses troisièmes JO après Pyeongchang et Pékin, avant de se projeter sur un retour rapide au plus haut niveau, «à partir du printemps prochain».

«Le programme tout de suite, c'est de me reposer (...) mais il n'y a aucun doute sur le fait que je vais revenir à 100 %», a-t-elle avancé.

La perspective des JO-2030, en France, «aide un peu à apaiser» la peine de cette triple championne du monde, cousine du spécialiste du half-pipe Kevin Rolland, qui a commencé à gagner avant même sa majorité.

«Cela fait 10 ans que je suis sur le circuit. Je commençais à ressentir un peu de fatigue mentale. Je trouve que la sanction est un peu lourde, mais cela m'a redonné une grosse motivation pour la suite de ma carrière», a déclaré Ledeux.

Laffont dans le flou

Son absence est en tout cas une déconvenue de taille pour la délégation tricolore : elle était l'une des principales chances de médaille française en ski acrobatique, avec la bosseuse Perrine Laffont, toujours incertaine.

La championne olympique 2018 s'est blessée le 8 décembre à Ruka (Finlande) lors de la première étape de Coupe du monde de la saison, sur l'épreuve parallèle au lendemain d'une belle deuxième place sur les bosses.

Elle est à l'arrêt depuis pour soigner une contusion osseuse au genou et ne participera pas à la reprise de la Coupe du monde le week-end prochain en Amérique du Nord.

La Pyrénéenne, récemment de passage au Stade Toulousain pour sa rééducation, s'est toutefois voulue rassurante sur les réseaux sociaux, indiquant sur Instagram que «le genou va bien» et que «la prépa olympique suit son cours».

Elle pourrait rechausser les skis à l'occasion de l'étape de Waterville (15-16 janvier), ultime grand rendez-vous avant les JO cet hiver.