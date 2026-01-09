  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tess Ledeux «Ce choix est difficile, presque impossible à accepter»

Clara Francey

9.1.2026

Coup dur pour les Bleus à quelques semaines du début des Jeux. Tess Ledeux, l'une des plus grandes chances de médailles françaises à Milan-Cortina, a officiellement renoncé jeudi à participer aux épreuves de slopestyle et big air en raison d'une commotion cérébrale.

Agence France-Presse

09.01.2026, 09:03

La jeune skieuse de La Plagne, médaillée d'argent à Pékin, a «tout essayé» pour être au rendez-vous des JO de Milan Cortina (6-22 février). Mais «les délais sont un peu trop courts, les risques trop importants (...) Je vais faire l'impasse sur cette saison», a-t-elle lâché à regrets en conférence de presse.

La Savoyarde, éloignée des pistes depuis mars pour soigner une commotion cérébrale diagnostiquée après une violente chute en compétition à Tignes, avait déjà dû faire une croix sur la reprise de la saison il y a quelques mois.

Elle espérait initialement un retour à la compétition en janvier, mais n'a finalement pas obtenu le feu vert des spécialistes qui l'entourent. «C'est une décision qui s'est imposée à moi. Cela fait des mois que j'essaie de guérir», a-t-elle assuré.

Tess Ledeux. «Le risque, c'est que si je rechute, mes symptômes persistent à vie»

Tess Ledeux«Le risque, c'est que si je rechute, mes symptômes persistent à vie»

«Revenir à 100 %»

Souffrant pendant plusieurs mois après sa chute de maux de tête et de vertiges, elle vit aujourd'hui un quotidien «normal». «Cela va beaucoup mieux, ce qui m'empêche de reprendre ce sont les chocs et les risques que cela peut engendrer», a dit Ledeux.

À 24 ans, elle doit désormais «faire le deuil» de ce qui aurait été ses troisièmes JO après Pyeongchang et Pékin, avant de se projeter sur un retour rapide au plus haut niveau, «à partir du printemps prochain».

«Le programme tout de suite, c'est de me reposer (...) mais il n'y a aucun doute sur le fait que je vais revenir à 100 %», a-t-elle avancé.

La perspective des JO-2030, en France, «aide un peu à apaiser» la peine de cette triple championne du monde, cousine du spécialiste du half-pipe Kevin Rolland, qui a commencé à gagner avant même sa majorité.

«Cela fait 10 ans que je suis sur le circuit. Je commençais à ressentir un peu de fatigue mentale. Je trouve que la sanction est un peu lourde, mais cela m'a redonné une grosse motivation pour la suite de ma carrière», a déclaré Ledeux.

Laffont dans le flou

Son absence est en tout cas une déconvenue de taille pour la délégation tricolore : elle était l'une des principales chances de médaille française en ski acrobatique, avec la bosseuse Perrine Laffont, toujours incertaine.

La championne olympique 2018 s'est blessée le 8 décembre à Ruka (Finlande) lors de la première étape de Coupe du monde de la saison, sur l'épreuve parallèle au lendemain d'une belle deuxième place sur les bosses.

Elle est à l'arrêt depuis pour soigner une contusion osseuse au genou et ne participera pas à la reprise de la Coupe du monde le week-end prochain en Amérique du Nord.

La Pyrénéenne, récemment de passage au Stade Toulousain pour sa rééducation, s'est toutefois voulue rassurante sur les réseaux sociaux, indiquant sur Instagram que «le genou va bien» et que «la prépa olympique suit son cours».

Elle pourrait rechausser les skis à l'occasion de l'étape de Waterville (15-16 janvier), ultime grand rendez-vous avant les JO cet hiver.

Les plus lus

«On a une génération qui a été décimée et ça va être très, très difficile de s'en relever»
La Suisse se recueille - Suivez la journée d’hommage aux victimes en direct
Le canton du Valais n'avait pas été alerté sur Le Constellation
«Après un tel enfer, tout le pays se retrouve moralement sur le banc des accusés»
Résidence de Poutine attaquée : le Kremlin utilise le terrifiant missile Orechnik
«Les skieurs devront peut-être faire grève» - Un ancien champion alerte !