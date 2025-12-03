  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Européens en petit bassin Mission accomplie pour Noè Ponti sur le 100 m 4 nages

ATS

3.12.2025 - 11:34

Noè Ponti s'est qualifié pour les demi-finales du 100 m 4 nages aux Européens en petit bassin à Lublin. Le Tessinois a signé le quatrième chrono des séries.

Programme chargé pour Noè Ponti mercredi à Lublin.
Programme chargé pour Noè Ponti mercredi à Lublin.
Keystone

Keystone-SDA

03.12.2025, 11:34

03.12.2025, 14:42

Aussi engagés, tant Frédéric Hoigné que Maël Allegrini ont largement échoué. Gian-Luca Gartmann n'a pour sa part pas pris le départ. Chez les dames, Angelina Patt a aussi manqué sa qualification.

La journée sera encore longue pour Ponti. En soirée, il disputera la finale du 50 m papillon à 19h05, avant de replonger à 20h25 pour sa demi-finale du 100 m 4 nages.

Européens en petit bassin. Noè Ponti en finale du 50 m papillon avec un temps canon

Européens en petit bassinNoè Ponti en finale du 50 m papillon avec un temps canon

Antonio Djakovic n'a pas convaincu lors des séries du 200 m libre, ratant la qualification. Le Zurichois est l'un des deux réservistes.

Le relais mixte 4 x 50 m 4 nages a été éliminé (14e), mais il a battu le record de Suisse. Thierry Bollin, Allegrini, Gaia Rasmussen et Patt ont nagé en 1'41''68, soit une amélioration de plus de deux secondes.

Les plus lus

«Il y a la peur aux États-Unis, c'est un truc dont on ne se rend pas compte»
Guy Parmelin: une 2e présidence au goût de dernier tour de piste
Tour de vis brutal de Trump: immigration gelée pour ces 19 pays
Mikaela Shiffrin sanctionnée par la FIS à Copper Mountain
Une religieuse poignardée par un «islamiste» ? Elle avait tout inventé