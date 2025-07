«On s'entraide beaucoup, même si on n'a pas le même maillot»: certains coureurs du peloton se font une joie d'aller s'entraîner en groupe, avec des compagnons de route d'une autre formation, pour rendre leur quotidien moins monotone.

Certains coureurs du peloton se font une joie d'aller s'entraîner en groupe, avec des compagnons de route d'une autre formation (photo d'illustration). IMAGO/Belga

Agence France-Presse Clara Francey

«Ce n'est pas comme au football où on ne s'entraîne qu'en équipe, nous on s'entraîne avec des gars d'autres équipes», sourit le grimpeur français Warren Barguil.

A 33 ans, le coureur de la formation Picnic-Post NL a pris ses habitudes dans sa Bretagne, en sortant accompagné d'Axel Laurance (Ineos Grenadiers), Florian Dauphin (TotalEnergies) et Baptiste Veistroffer (Lotto).

«C'est toujours plus agréable de rouler avec des collègues, le temps passe plus vite, on fait de bonnes sorties, on s'arrête au café, on a des bonnes rigolades, et on se marre bien», explique à l'AFP l'ancien maillot à pois du Tour de France, en 2017.

«Meilleurs potes»

Comme les Bretons, ils sont beaucoup, dans des équipes aux nombreuses nationalités, où les coureurs peuvent être disséminés dans plusieurs pays, à chercher de la compagnie autour de chez eux.

Dans les régions privilégiées par les cyclistes, comme Andorre ou Monaco, il n'est pas rare de croiser des groupes de coureurs professionnels aux maillots bigarrés, provenant d'écuries différentes.

Le meilleur d'entre eux, Tadej Pogacar, qui réside sur le Rocher, s'entraîne par exemple encore avec son ancien équipier italien chez UAE Matteo Trentin, parti chez les Suisses de Tudor.

Dans l'arrière-pays provençal, les deux hommes peuvent croiser la jeune garde française, incarnée par Kévin Vauquelin et Louis Barré, qui se retrouvent très souvent pour enfourcher leur vélo.

A la base, «on n'habitait pas du tout au même endroit, avec Louis qui est du côté de Nantes, moi j'étais plus vers Locminé, Kévin en Normandie», indique Jordan Jegat, très bon ami des deux puncheurs tricolores.

«Là, c'est vrai qu'on est tous dans la région de Nice, donc c'est aussi un choix, on voulait aussi être dans la même ville pour rouler ensemble parce qu'on est meilleurs potes depuis un bail», poursuit-il.

«On regarde le programme qu'on a et si c'est compatible, on le fait ensemble», explique Louis Barré.

Entraîneurs et directeurs sportifs ne voient pas d'un mauvais oeil ces sorties collectives, qui peuvent au contraire stimuler leurs ouailles, dans un sport où les entraînements répétitifs, la rudesse de la météo et les risques pris peuvent peser sur le moral.

«Les lendemains de course, je n'arrive vraiment pas à rouler, mais Louis, il adore faire ça, donc il me motive pour ça, et moi, je le motive quand c'est des +exos+ durs. On est complémentaires, donc on s'entraide beaucoup, même si on a pas le même maillot», affirme Jegat.

«On se motive entre nous quand il fait mauvais pour aller rouler», confirme Warren Barguil, qui y voit aussi un avantage pratique, «en cas de pépin».

«La dernière fois, Axel n'avait pas de +dérive chaine+ (un outil de réparation, NDLR), j'en avais un, je l'ai sauvé», rigole le Breton, qui assure que «s'il y a un problème, il y a toujours un collègue qui a un truc avec lui».

Aide en course

Les heures passées ensemble sur la route, tantôt à s'infliger des exercices difficiles, tantôt à discuter en pédalant ou lors d'une pause café, peuvent créer des liens entre ces confrères amenés à se retrouver opposés lors des courses.

Soutien moral, bidons tendus, relais en cas de coup de mou... Cette complicité du quotidien peut se traduire de multiples façons dans la nervosité du peloton.

«Aux championnats de France, ça aurait pu être le cas, il y a un moment où Baptiste (Veistroffer) voulait relancer, je lui ai dit qu'on avait Axel (Laurance) devant, donc je lui ai dit qu'on n'allait pas relancer», s'esclaffe Barguil.

«On est très potes, donc c'est sûr qu'on peut peut-être s'entraider des fois», appuie Barré. Loin des consignes des directeurs sportifs, mais près des souvenirs communs.