La triple championne olympique de l'heptathlon Nafissatou Thiam a affirmé qu'elle n'était pas traitée comme ses coéquipiers aux Mondiaux de Tokyo depuis qu'elle a refusé de signer un code de conduite. Des accusations «fausses» selon la fédération belge d'athlétisme.

Nafissatou Thiam (ici aux JO de Paris) a affirmé qu'elle n'était pas traitée comme ses coéquipiers aux Mondiaux de Tokyo. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Cinq jours avant mon départ (à Tokyo), j'ai reçu un mail me disant que comme je n'ai pas signé le code de conduite, mon pré-camp n'était pas validé et qu'il n'y avait pas de réservation qui avait été faite pour moi», a raconté la combinarde de 31 ans lors d'une conférence de presse relayée par les médias belges mardi.

«Il a été dit que c'était mon choix mais je veux être très claire : ce n'est pas du tout mon choix, ça m'a été imposé !», a-t-elle assuré, déplorant aussi que son kiné n'ait pas été accrédité.

La tension était montée à quelques semaines des championnats du monde, quand Nafissatou Thiam avait refusé de signer un code de conduite imposé aux athlètes par la fédération belge en raison d'un désaccord avec les conditions de droits à l'image, l'athlète ayant des sponsors concurrents à ceux de Belgian Athletics. La Fédération avait finalement cédé et sélectionné Thiam, tête d'affiche de l'athlé belge.

«C'est vraiment une décision qui vise à influencer négativement mon championnat et ma préparation. Pour moi, ce n'est pas justifié de traiter un athlète de la sorte», a regretté Thiam, qui vise un troisième titre mondial à Tokyo.

La Fédération belge contre-attaque

«Nous avons les preuves écrites que ce qu'a dit Nafi Thiam est totalement faux. Elle n'a pas eu d'interdiction d'accéder au pré-camp. J'en ai assez. Dire qu'elle n'a pas de soutien, ça suffit», a fulminé au micro de la RTBF la coprésidente de la Fédération belge, Jessica Mayon.

«Tous les athlètes sont mis dans les meilleures conditions possibles pour performer. Elle avait sa place à l'hôtel avec les autres athlètes, elle a choisi d'aller ailleurs», a-t-elle souligné.

Nafissatou Thiam fait son entrée en lice vendredi pour le début de son heptathlon. Outre le titre, elle vise surtout le record d'Europe de la discipline : les 7’032 points de Carolina Klüft établis en 2007. C'est 19 points de plus que son record personnel (7’013) établi en 2017.