Le joueur Terry Rozier, l'ex-joueur Damon Jones et l'entraîneur Chauncey Billups notamment ont été arrêtés jeudi. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à un vaste système de paris truqués qui jette une ombre sur l'intégrité de plusieurs matchs NBA.

Terry Rozier (au centre) est l’une des personnes arrêtées jeudi. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Les prévenus ont utilisé le basket professionnel pour une opération criminelle de paris en utilisant des informations internes aux vestiaires, notamment médicales, pour s'enrichir au détriment de compagnies de paris légales», a résumé le procureur fédéral du district est de New York Joseph Nocella.

Terry Rozier

Drafté en 16e position par les Boston Celtics en 2015, Terry Rozier (31 ans) a joué pour les Charlotte Hornets de 2019 à 2024 avant de rejoindre le Miami Heat. D'après l'acte d'accusation, Rozier aurait participé au trucage d'au moins une rencontre.

Le 23 mars 2023, il prévient son ami Deniro Laster, l'un des co-conspirateurs, qu'il prévoit de feindre une blessure face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Laster revend l'information à plusieurs personnes, pour des paris totaux de 200’000 dollars misés sur une sous-performance de Rozier ce soir-là.

Rozier, meneur titulaire, quitte le parquet après 9 minutes de jeu, générant des dizaines de milliers de dollars de gains. Le soir-même, Lester se rend au domicile de Rozier pour compter le butin. En janvier 2025, la NBA avait indiqué avoir enquêté depuis 2023 sur des «paris inhabituels» liés à Rozier, mais n'avait trouvé «aucune infraction aux règlements».

Chauncey Billups

Vedette des Detroit Pistons, sacré champion en 2024 en étant nommé MVP des finales, le quintuple All-Star Chauncey Billups (49 ans) a mis fin à sa carrière de joueur en 2014 avant de devenir entraîneur principal des Portland Trail Blazers depuis 2021.

Billups a été arrêté jeudi - comme une trentaine de personnes - pour sa participation présumée à un réseau national de parties de poker truquées lié à la mafia sicilienne Cosa Nostra. Si son nom n'apparaît pas dans l'acte d'accusation pour les paris truqués, le profil du «co-conspirateur 8» cité lui correspond en tout point: joueur de 1997 à 2014, entraîneur depuis 2021, habitant l'Oregon.

Le 24 mars 2023, le «co-conspirateur 8» transmet l'information que plusieurs joueurs majeurs de Portland ne vont pas disputer la rencontre face aux Chicago Bulls, une indiscrétion revendue et partagée au sein du réseau pour des mises de 100.000 dollars sur une défaite des Trail Blazers, qui se réalise (124-96).

Damon Jones, proche de LeBron James

Non drafté, Damon Jones (49 ans) intègre tout de même la NBA pour une carrière discrète où il connaît onze clubs différents, notamment les Cleveland Cavaliers de 2005 à 2008, où il est coéquipier de la jeune star LeBron James.

Jones devient ensuite entraîneur assistant, et travaille de nouveau pour les Cavaliers de 2016 à 2018, lors du deuxième passage de James dans l'Ohio (2014-2018). Pendant la saison 2022-2023, il est coach personnel pour LeBron James, sans être employé par les Los Angeles Lakers, la nouvelle équipe du «King».

Grâce à sa connexion privilégiée avec le vestiaire des Lakers, Jones vend ou tente de le faire de 2022 à 2024 des informations sur l'état de santé des joueurs avant qu'il ne soit rendu public dans le «rapport médical» quotidien. Le 9 février, Jones conseille à des co-conspirateurs de parier sur Milwaukee face aux Los Angeles Lakers. Quelques heures plus tard, LeBron James déclare forfait et les Lakers sont battus.

Le 15 janvier 2024, Jones vend pour 2’500 dollars l'information qu'un joueur-clef des Lakers, autre que LeBron James, est diminué. Mais le joueur en question dispute finalement la rencontre et réussit une bonne performance, faisant perdre plusieurs dizaines de milliers de dollars de paris au réseau. Jones est pressé par un associé de rembourser les 2’500 dollars.

Jontay Porter

Les arrestations spectaculaires de jeudi interviennent quelques mois après la suspension à vie par la NBA de Jontay Porter, qui avait en juillet plaidé coupable pour avoir truqué plusieurs rencontres lorsqu'il jouait pour les Toronto Raptors.

Cet ex-joueur modeste adressait ses informations au même groupe de parieurs, relié à tous les matchs suspects de l'enquête. Porter a expliqué être entré dans la fraude pour éponger de larges dettes de jeu.

L'acte d'accusation cite aussi un match d'Orlando le 6 avril 2023, pour lequel l'un des membres du réseau aurait reçu une information importante sur plusieurs forfaits grâce à une source au sein du vestiaire.