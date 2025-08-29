  1. Clients Privés
European Masters Cédric Gugler, le héros de 2024, veut faire encore mieux

par Rolf Bichsel, Crans-Montana

29.8.2025 - 15:05

Parmi les sept Suisses présents à l'European Masters de Crans-Montana, Cédric Gugler est particulièrement scruté. Il y a un an, le Bâlois avait créé la surprise en terminant le tournoi à la 4e place.

Cédric Gugler espère revivre les mêmes émotions que l'an dernier sur le Haut-Plateau.
Cédric Gugler espère revivre les mêmes émotions que l'an dernier sur le Haut-Plateau.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Rolf Bichsel, Crans-Montana

29.08.2025, 15:05

Gugler aurait dû entrer en lice jeudi après-midi, mais la météo lui a joué un mauvais tour. Son premier coup a été reporté à vendredi en raison du brouillard, ce qui n'a pas affecté l'humeur du golfeur de 25 ans. «Je me réjouis énormément de jouer à nouveau à Crans-Montana. Mon objectif? faire encore mieux que l'année dernière.»

Il se peut même que le brouillard qui a gâché le jeu jeudi soit de bon augure pour Gugler. Il y a un an déjà, la météo s'était montrée particulièrement capricieuse. Le fils de l'ancien décathlonien Christian Gugler avait réussi à tirer son épingle du jeu pour réaliser la deuxième meilleure performance helvétique sur le Haut-Plateau. Seul Julien Clément, troisième en 2008, a fait mieux.

7500 francs

«En golf, une semaine peut tout changer», déclare Cédric Gugler dans un entretien accordé à Keystone-ATS. Il y a un an, deux coups seulement séparaient Gugler d'une troisième place qui lui aurait permis de s'assurer une carte pour le DP World Tour (anciennement European Tour).

Le chèque reçu grâce à sa 4e place (135'000 francs) a tout de même changé beaucoup de choses pour Cédric Gugler, mais il n'a pas encore réussi à percer. Durant le premier semestre de 2025, Gugler n'a gagné qu'un peu plus de 3000 francs sur le Challenger Tour. Il a besoin de résultats et de prix pour pouvoir conserver sa place sur ce circuit.

European Masters. Le Bâlois Cedric Gugler fait briller le golf suisse à Crans-Montana

European MastersLe Bâlois Cedric Gugler fait briller le golf suisse à Crans-Montana

Sur la pente ascendante

«C'est la première année complète que je joue sur ce circuit», explique Gugler. «Pour moi, tout était synonyme de terre inconnue: l'Inde, Doha, Abu Dhabi – et partout des nouveaux terrains que je découvrais. En début de saison, je n'ai pas pu reprendre là où je m'étais arrêté en automne. Je me suis impatienté. A mi-saison, nous avons appuyé sur le bouton +reset+. J'ai commencé à garder les choses très simples et les résultats se sont améliorés.»

Gugler a ainsi passé le cut lors de quatre des cinq derniers tournois auxquels il a participé. Il arrive donc sur les hauteurs de Sierre avec de la confiance.

Il y a un an, Cédric Gugler et son entourage avaient mis en place un plan quinquennal auquel ils s'en tiennent aujourd'hui, même si cette saison n'a pas été aussi bonne qu'espérée. «Mais ce n'est que ma troisième année professionnelle. Le véritable objectif est d'atteindre DP World Tour à la fin de ces cinq années», annonce-t-il.

