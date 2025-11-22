  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Golf Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois

ATS

22.11.2025 - 16:53

Brillant 4e de l'Omega European Masters 2024 à Crans-Montana, Cédric Gugler a été lourdement sanctionné. Le Bâlois a été suspendu pour les dix prochains tournois du circuit européen secondaire pour avoir enfreint plusieurs règles lors d'une épreuve disputée en République tchèque en juin.

Cédric Gugler a été suspendu pour dix tournois.
Cédric Gugler a été suspendu pour dix tournois.
ATS

Keystone-SDA

22.11.2025, 16:53

22.11.2025, 17:05

Cédric Gugler avait été disqualifié de ce tournoi après avoir placé et joué sa balle plusieurs fois au mauvais endroit sur le green. La commission de discipline de l'European Tour, laquelle a officialisé sa décision vendredi, a estimé qu'il avait commis une «grave infraction au code de conduite du Circuit».

Cette suspension, qui devrait s'étendre sur les cinq premiers mois de l'année 2026, constitue un gros coup d'arrêt pour Gugler (25 ans). «En tant qu'athlète qui pratique le golf depuis l'âge de six ans et pour qui l'équité, le respect et l'esprit sportif ont toujours été des priorités absolues, c'est bien sûr un moment très difficile», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

«Je regrette profondément cet incident»

«J'ai été accusé de ne pas avoir marqué ou replacé correctement ma balle (...) C'est ce que mes partenaires de jeu ont rapporté aux officiels du tournoi après le tour», a-t-il poursuivi. «Mon erreur a été d'admettre, lors de l'audience initiale qui s'est tenue au bureau du tournoi le soir même, que j'avais peut-être, par simple inattention, omis de replacer la balle exactement au même endroit.»

Le Bâlois souligne n'avoir «jamais eu l'intention d'obtenir un quelconque avantage. Malheureusement, cette déclaration imprécise a déclenché un processus long et fastidieux, qui a abouti à cette décision. Je regrette profondément cet incident. J'accepte la décision et je m'en servirai comme motivation pour être encore plus prudent à l'avenir, en particulier lorsque je marque et remplace ma balle sur les greens», a-t-il encore expliqué.

Les plus lus

«Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»
Le sort funeste de la famille allemande à Istanbul n'est-il pas un cas isolé?
Trump «craque une allumette dans un pays imbibé d'essence politique»
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Elle envoie un chat par la poste!
Kiev et Washington prévoient des pourparlers en Suisse dimanche