Victime d'un coup dans le dos non sanctionné de la part d'Ivica Zubac, Victor Wembanyama s'est plaint de ne pas être assez protégé par les arbitres, après la défaite (128-116) des Spurs à domicile contre les Clippers, mercredi en NBA.

AFP Nicolas Larchevêque

Estime-t-il être arbitré de façon équitable ? Le pivot français de 21 ans a fermement répondu «non» après-coup, ajoutant: «c'est dur de se battre contre ça, parce que cela semble parfois injuste».

«Bien sûr, on en parle avec le staff, et il y a des choses que je dois faire pour m'aider. Etre plus costaud, d'abord, ne pas renoncer aux tirs, mais aussi parler aux arbitres, m'expliquer avec eux. (...) Mais je suis un basketteur, je suis là pour jouer. C'est pour ça que c'est frustrant. Ce n'est pas à moi de faire de la politique», a poursuivi «Wemby» (23 pts, 12 rbds, 3 contres).

C'est en fin de 3e quart-temps qu'il a été violemment poussé dans le dos par Zubac. Sur quoi, il s'est relevé et a couru vers son adversaire, finalement retenu et calmé par ses coéquipiers et le staff des Spurs. A l'issue de la rencontre, le joueur des Clippers a expliqué avoir lui-même surréagi après un coup de sifflet qui n'est jamais venu.

Les excuses de Ivica Zubac

«Je pensais qu'il y avait eu une faute sur l'action précédente. J'étais en colère contre les arbitres. J'ai vu ‘Wemby’ se préparer (au rebond, ndlr), je l'ai poussé un peu plus fort. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus, mais je me suis excusé auprès de lui», a étayé Zubac (21 points, 22 rebonds).

Depuis 18 mois qu'il évolue en NBA, Wembanyama doit parfois composer avec la rudesse de ses adversaires. La semaine passée à Paris, il avait manifesté sa frustration auprès des arbitres qui n'avaient pas sanctionné une grosse faute d'un joueur des Pacers.

«Je suis surpris qu'il n'ait pas réagi comme ça plus tôt, pour être honnête. Il subit beaucoup de contacts. A un moment donné, il va devoir continuer à se protéger si les arbitres ne le font pas», l'a soutenu son entraîneur Mitch Johnson, qui supplée Gregg Popovich convalescent.