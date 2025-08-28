Céline van Till a parfaitement lancé les championnats du monde de para-cylisme dans le camp suisse. La Genevoise a défendu avec succès son titre mondial en contre-la-montre jeudi à Ronse, en Belgique.

Van Till continue de dominer la catégorie H2 dans l'épreuve du «chrono». L'athlète de 34 ans a franchi la ligne d'arrivée après 12 km avec plus d'une minute d'avance sur l'Allemande Angelika Dreock-Käser. Une autre Allemande, Jana Majunke, a terminé troisième à près de deux minutes.

Van Till a ainsi remporté le maillot arc-en-ciel du contre-la-montre pour la troisième fois consécutive et se tourne désormais vers la course sur route de samedi. Elle fera à nouveau partie des favorites après avoir remporté la médaille d'argent aux championnats du monde de Zurich il y a un an.

Le handbiker Fabian Recher a de son côté remporté la médaille d'argent en contre-la-montre. Le Bernois de 26 ans n'a dû s'avouer vaincu que par l'Autrichien Thomas Frühwirth, comme l'année dernière à Zurich.