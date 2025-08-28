  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Para-cyclisme Céline van Till championne du monde en contre-la-montre

ATS

28.8.2025 - 18:19

Céline van Till a parfaitement lancé les championnats du monde de para-cylisme dans le camp suisse. La Genevoise a défendu avec succès son titre mondial en contre-la-montre jeudi à Ronse, en Belgique.

Céline van Till a parfaitement lancé les championnats du monde de para-cylisme dans le camp suisse.
Céline van Till a parfaitement lancé les championnats du monde de para-cylisme dans le camp suisse.
ats

Keystone-SDA

28.08.2025, 18:19

Van Till continue de dominer la catégorie H2 dans l'épreuve du «chrono». L'athlète de 34 ans a franchi la ligne d'arrivée après 12 km avec plus d'une minute d'avance sur l'Allemande Angelika Dreock-Käser. Une autre Allemande, Jana Majunke, a terminé troisième à près de deux minutes.

Van Till a ainsi remporté le maillot arc-en-ciel du contre-la-montre pour la troisième fois consécutive et se tourne désormais vers la course sur route de samedi. Elle fera à nouveau partie des favorites après avoir remporté la médaille d'argent aux championnats du monde de Zurich il y a un an.

Le handbiker Fabian Recher a de son côté remporté la médaille d'argent en contre-la-montre. Le Bernois de 26 ans n'a dû s'avouer vaincu que par l'Autrichien Thomas Frühwirth, comme l'année dernière à Zurich.

Les plus lus

Macabre découverte à Saint-Légier-La Chiésaz
Suivez le tirage au sort de la phase de ligue en libre accès
Cyril Féraud annonce son départ de 2 émissions emblématiques
Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump
Affaire Tariq Ramadan : le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour viol
Deux adolescentes percutées mortellement par un train