Ces personnalités du sport sont décédées en 2025

De nombreuses figures du sport ont rendu leur dernier souffle cette année. Retour sur ces tristes nouvelles.
Janvier
2 janvier : Agnes Keleti (103 ans), gymnaste hongroise, doyenne des championnes olympiques, médaillée d'or en 1952 et 1956
10 janvier : Roger Lebranchu (102 ans), membre de l'équipe de France d'aviron, doyen des porteurs de la flamme olympique en 2024
17 janvier : Denis Law (84 ans), attaquant écossais, vedette de Manchester United
25 janvier : Drazen Dalipagic (73 ans), champion olympique, du monde et d'Europe de basket dans les années 1970-80
31 janvier : Dick Button (95 ans), double champion olympique et pionnier américain du patinage artistique
Février
8 février : John Cooney (28 ans), boxeur irlandais mort de blessures subies lors d'un combat
20 février : Marie-Chantal Demaille (83 ans), championne du monde française de fleuret en 1971
Mars
6 mars : Fred Stolle (86 ans), vainqueur australien de Roland-Garros en 1965 et de l'US Open en 1966
18 mars : Akinori Nakayama (82 ans), gymnaste japonais, six fois champion olympique à Mexico et à Munich
19 mars : Wlamir Marques (87 ans), double champion du monde brésilien de basket en 1959 et 1963
20 mars : Eddie Jordan (76 ans), créateur et propriétaire de l'écurie de F1 qui portait son nom
22 mars : Djamel Menad (64 ans), vainqueur de la CAN avec l'Algérie en 1990
22 mars : George Foreman (76 ans), champion du monde de boxe chez les lourds, adversaire malheureux de Mohamed Ali dans le fameux combat «Rumble in the Jungle» en 1974
24 mars : Alex Wylie (80 ans), troisième ligne et sélectionneur des All Blacks
Avril
8 avril : Manga (87 ans), gardien de but international brésilien
10 avril : Leo Beenhakker (82 ans), entraîneur néerlandais de l'Ajax Amsterdam et du Real Madrid, sélectionneur des Pays-Bas
21 avril : Hugo Gatti (80 ans), gardien de but international argentin
27 avril : Jair (84 ans), joueur brésilien de l'Inter Milan, champion du monde en 1962
28 avril : Dick Barnett (88 ans), ancien joueur de NBA, figure des New York Knicks
Mai
4 mai : Jochen Maas (78 ans), pilote allemand de F1 dans les années 70, vainqueur des 24 Heures du Mans en 1989
6 mai : Luis Galvan (77 ans), défenseur argentin champion du monde en 1978
29 mai : Ludo Dierckxsens (60 ans), champion de Belgique de cyclisme en 1999
Juin
9 juin : Stu Wilson (70 ans), ailier et capitaine des All Blacks
17 juin : Bernard Lacombe (72 ans), international français, figure de l'Olympique lyonnais, auteur de 255 buts en Championnat de France, vainqueur de l'Euro-84
22 juin : Denis Lathoud (59 ans), international français de handball, champion du monde en 1995
Juillet
3 juillet : Diogo Jota (28 ans), attaquant portugais de Liverpool, mort dans un accident de voiture avec son frère André, également joueur professionnel
16 juillet : Ahmed Faras (78 ans), capitaine du Maroc, vainqueur de la CAN en 1976
28 juillet : Laura Dahlmeier (31 ans), biathlète allemande double championne olympique lors des JO-2018, décédée dans un accident d'alpinisme au Pakistan
Août
5 août : Jorge Costa (53 ans), international de football portugais du FC Porto
Septembre
13 septembre : Ricky Hatton (46 ans), champion du monde britannique de boxe
23 septembre : Niki Pilic (87 ans), joueur et entraîneur de tennis croate, finaliste de Roland-Garros, cinq fois de la Coupe Davis comme capitaine
Octobre
9 octobre : Miguel Angel Russo (69 ans), entraîneur argentin de Boca Juniors
24 octobre : André Herrero (87 ans), joueur du XV de France et entraîneur de Toulon
Novembre
2 novembre : Charles Coste (101 ans), doyen français des champions olympiques, médaillé d'or en cyclisme sur piste en 1948, relayeur de la flamme à Paris-2024
10 novembre : Lenny Wilkens (88 ans), joueur et entraîneur de NBA
27 novembre : Fuzzy Zoeller (74 ans), golfeur américain, vainqueur de deux Majeurs
Décembre
1er décembre : Nicola Pietrangeli (92 ans), premier Italien vainqueur d'un titre du Grand Chelem, auteur du doublé à Roland-Garros en 1959 et 1960
20 décembre : Jean Laudet (95 ans), médaillé d'or olympique français en canoë en ligne lors des JO-1952 à Helsinki
24 décembre : Masashi «Jumbo» Ozaki (78 ans), vainqueur de 94 victoires sur le circuit japonais de golf et intrônisé au World Golf Hall of Fame
26 décembre : Jean-Louis Gasset (72 ans), ex entraîneur de Montpellier, Marseille et Saint-Etienne, ancien entraîneur-adjoint du Paris SG, sélectionneur de la Côte d'Ivoire et sélectionneur-adjoint des Bleus