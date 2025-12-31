Ces personnalités du sport sont décédées en 2025

De nombreuses figures du sport ont rendu leur dernier souffle cette année. Retour sur ces tristes nouvelles.

Championne de biathlon, Laura Dahlmeier est morte dans un accident d'alpinisme au Pakistan. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Janvier

2 janvier : Agnes Keleti (103 ans), gymnaste hongroise, doyenne des championnes olympiques, médaillée d'or en 1952 et 1956

10 janvier : Roger Lebranchu (102 ans), membre de l'équipe de France d'aviron, doyen des porteurs de la flamme olympique en 2024

17 janvier : Denis Law (84 ans), attaquant écossais, vedette de Manchester United

25 janvier : Drazen Dalipagic (73 ans), champion olympique, du monde et d'Europe de basket dans les années 1970-80

31 janvier : Dick Button (95 ans), double champion olympique et pionnier américain du patinage artistique

Février

8 février : John Cooney (28 ans), boxeur irlandais mort de blessures subies lors d'un combat

20 février : Marie-Chantal Demaille (83 ans), championne du monde française de fleuret en 1971

Mars

6 mars : Fred Stolle (86 ans), vainqueur australien de Roland-Garros en 1965 et de l'US Open en 1966

18 mars : Akinori Nakayama (82 ans), gymnaste japonais, six fois champion olympique à Mexico et à Munich

19 mars : Wlamir Marques (87 ans), double champion du monde brésilien de basket en 1959 et 1963

20 mars : Eddie Jordan (76 ans), créateur et propriétaire de l'écurie de F1 qui portait son nom

22 mars : Djamel Menad (64 ans), vainqueur de la CAN avec l'Algérie en 1990

22 mars : George Foreman (76 ans), champion du monde de boxe chez les lourds, adversaire malheureux de Mohamed Ali dans le fameux combat «Rumble in the Jungle» en 1974

24 mars : Alex Wylie (80 ans), troisième ligne et sélectionneur des All Blacks

Avril

8 avril : Manga (87 ans), gardien de but international brésilien

10 avril : Leo Beenhakker (82 ans), entraîneur néerlandais de l'Ajax Amsterdam et du Real Madrid, sélectionneur des Pays-Bas

21 avril : Hugo Gatti (80 ans), gardien de but international argentin

27 avril : Jair (84 ans), joueur brésilien de l'Inter Milan, champion du monde en 1962

28 avril : Dick Barnett (88 ans), ancien joueur de NBA, figure des New York Knicks

Mai

4 mai : Jochen Maas (78 ans), pilote allemand de F1 dans les années 70, vainqueur des 24 Heures du Mans en 1989

6 mai : Luis Galvan (77 ans), défenseur argentin champion du monde en 1978

29 mai : Ludo Dierckxsens (60 ans), champion de Belgique de cyclisme en 1999

Juin

9 juin : Stu Wilson (70 ans), ailier et capitaine des All Blacks

17 juin : Bernard Lacombe (72 ans), international français, figure de l'Olympique lyonnais, auteur de 255 buts en Championnat de France, vainqueur de l'Euro-84

22 juin : Denis Lathoud (59 ans), international français de handball, champion du monde en 1995

Juillet

3 juillet : Diogo Jota (28 ans), attaquant portugais de Liverpool, mort dans un accident de voiture avec son frère André, également joueur professionnel

16 juillet : Ahmed Faras (78 ans), capitaine du Maroc, vainqueur de la CAN en 1976

28 juillet : Laura Dahlmeier (31 ans), biathlète allemande double championne olympique lors des JO-2018, décédée dans un accident d'alpinisme au Pakistan

Août

5 août : Jorge Costa (53 ans), international de football portugais du FC Porto

Septembre

13 septembre : Ricky Hatton (46 ans), champion du monde britannique de boxe

23 septembre : Niki Pilic (87 ans), joueur et entraîneur de tennis croate, finaliste de Roland-Garros, cinq fois de la Coupe Davis comme capitaine

Octobre

9 octobre : Miguel Angel Russo (69 ans), entraîneur argentin de Boca Juniors

24 octobre : André Herrero (87 ans), joueur du XV de France et entraîneur de Toulon

Novembre

2 novembre : Charles Coste (101 ans), doyen français des champions olympiques, médaillé d'or en cyclisme sur piste en 1948, relayeur de la flamme à Paris-2024

10 novembre : Lenny Wilkens (88 ans), joueur et entraîneur de NBA

27 novembre : Fuzzy Zoeller (74 ans), golfeur américain, vainqueur de deux Majeurs

Décembre

1er décembre : Nicola Pietrangeli (92 ans), premier Italien vainqueur d'un titre du Grand Chelem, auteur du doublé à Roland-Garros en 1959 et 1960

20 décembre : Jean Laudet (95 ans), médaillé d'or olympique français en canoë en ligne lors des JO-1952 à Helsinki

24 décembre : Masashi «Jumbo» Ozaki (78 ans), vainqueur de 94 victoires sur le circuit japonais de golf et intrônisé au World Golf Hall of Fame

26 décembre : Jean-Louis Gasset (72 ans), ex entraîneur de Montpellier, Marseille et Saint-Etienne, ancien entraîneur-adjoint du Paris SG, sélectionneur de la Côte d'Ivoire et sélectionneur-adjoint des Bleus

Archive sur l’année 2025