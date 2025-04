L'Américain Greg LeMond, dernier vainqueur du Tour de France à avoir participé à Paris-Roubaix l'année suivante, en 1991, se dit persuadé, dans un entretien à l'AFP, que Tadej Pogacar peut gagner dès sa première participation dimanche tellement le Slovène est «exceptionnel».

Tadej Pogacar parviendra-t-il à s’imposer sur Paris-Roubaix dès sa première participation ? KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«C'est peut-être déjà le meilleur coureur de tous les temps», estime l'Américain, triple vainqueur du Tour de France (1986, 1989, 1990), qui ne lui voit «peut-être qu'un point faible, son équipe» pour dimanche.

«Paris-Roubaix est un peu une loterie, ce qui fait d'ailleurs sa beauté. Il y a des chutes, des incidents mécaniques et il peut se retrouver isolé. Il manque aussi d'expérience sur cette course. C'est pourquoi je mettrai Van der Poel légèrement devant lui comme favori. Mads Pedersen marche fort aussi. Mais Pogacar ne vient certainement pas pour faire deuxième.»

LeMond, qui a 63 ans aujourd'hui, convient que Pogacar aura du mal à faire la différence sur un parcours plus plat que celui du Tour des Flandres, l'autre Monument pavé, remporté par le Slovène dimanche dernier. Mais «quand on a son talent, sa détermination et ses capacités, il n'y aucune raison qu'il n'y arrive pas. Il est tellement fort. C'est peut-être déjà le meilleur coureur de tous les temps.»

«Pogacar, il n'y en qu'un sur un million comme lui», insiste LeMond qui dit croire en la probité du Slovène et celle de son rival sur le Tour de France Jonas Vingegaard.

«Avec dix kilos en moins, j'aurais volé !»

«Il y a beaucoup d'interrogations sur la vitesse avec laquelle ils grimpent les cols. J'ai fait mes calculs et je suis arrivé à la conclusion que c'est crédible. Ils passent beaucoup de temps en altitude et ils sont dans l'ensemble plus légers qu'à notre époque. Vingegaard fait ma taille mais avec dix kilos de moins sur la balance. Moi, avec dix kilos en moins, j'aurais volé !», dit LeMond, fervent opposant au dopage et à l'ancien tricheur, Lance Armstrong.

Triple vainqueur du Tour, LeMond s'était aussi pris de passion pour les classiques. S'il n'a gagné au final aucun Monument, il a brillé dans les cinq; deuxième à Milan-Sanremo et au Tour de Lombardie, troisième à Liège-Bastogne-Liège, quatrième à Paris-Roubaix et septième au Tour des Flandres.

«Le Tour de France reste ma course préférée mais Paris-Roubaix vient juste derrière. Je rêvais de gagner cette course. Elle est magique», insiste-t-il.