La déception de Vingegaard «C'est dommage qu'on nous ait volé ce moment d'éternité»

ATS

14.9.2025 - 22:13

Jonas Vingegaard s'est dit «très déçu» dimanche soir qu'on lui ait «volé ce moment d'éternité» de ne pas pouvoir fêter sa victoire dans le Tour d'Espagne. La dernière étape a été abrégée à Madrid en raison des manifestations propalestiniennes.

Vingegaard (à droite) privé de célébration après sa victoire à la Vuelta.
Vingegaard (à droite) privé de célébration après sa victoire à la Vuelta.
EPA

Keystone-SDA

14.09.2025, 22:13

«C'est dommage qu'on nous ait volé ce moment d'éternité. Je suis très déçu. Je me réjouissais de pouvoir célébrer cette victoire avec l'équipe et les supporters. Tout le monde a le droit de manifester mais pas d'une manière qui influe ou mette en péril notre course», a déclaré le Danois dans un communiqué de son équipe Visma-Lease a bike.

Le double vainqueur du Tour de France a remporté dimanche son premier Tour d'Espagne qui s'est terminé dans le chaos à Madrid où d'importantes manifestations propalestiniennes ont contraint les organisateurs à arrêter la course et annuler podiums et cérémonie protocolaire.

Tour d’Espagne. Jonas Vingegaard couronné dans une Vuelta tourmentée

Tour d’EspagneJonas Vingegaard couronné dans une Vuelta tourmentée

«Trois semaines difficiles»

S'il n'a pas pu célébrer son succès, Vingegaard s'est tout de même dit «super fier de cette victoire», acquise avec une avance de 1'16'' sur le Portugais Joao Almeida et 3'11'' sur le Britannique Tom Pidcock.

«C'étaient trois semaines difficiles. Je me sentais très fort lors de la première semaine où j'ai réussi à gagner deux fois. Après, ça a été plus difficile mais heureusement je suis revenu fort lors du week-end final. Ma victoire d'étape à Bola del Mundo (samedi) m'a procuré une grande satisfaction. C'était une belle manière de couronner cette Vuelta», a-t-il dit.

Tour d’Espagne. Les manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta !

Tour d’EspagneLes manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta !

