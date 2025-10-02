La police américaine de l'immigration «fera respecter la loi» au concert du Portoricain Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl 2026. L'avertissement émane d'un proche de Donald Trump.

Keystone-ATS Gregoire Galley

«Il n'y a aucun endroit sûr pour les personnes qui se trouvent illégalement dans ce pays. Ni au Super Bowl, ni ailleurs. Nous vous trouverons, nous vous appréhenderons, nous vous placerons dans un centre de détention et nous vous expulserons», a déclaré Corey Lewandowski, invité mercredi du commentateur politique et YouTubeur conservateur américain Benny Johnson.

Bad Bunny, star du rap latino et du reggaeton, a récemment expliqué que sa tournée mondiale évitait les Etats-Unis en raison du risque de descentes de la police de l'immigration en marge de ses concerts.

«Peu m'importe qu'il s'agisse d'un concert de Johnny Smith, Bad Bunny ou de n'importe qui d'autre. Nous allons faire respecter la loi partout», a insisté Corey Lewandowski, conseiller auprès de la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem.

A l'instar de nombre de partisans de Donald Trump, l'ancien directeur de campagne du républicain a critiqué le choix par la NFL, qu'il qualifie de «woke», de l'artiste de 31 ans pour animer la mi-temps du Super Bowl le 8 février à Santa Clara (Californie), devant des dizaines de millions de téléspectateurs.

«C'est vraiment honteux qu'ils aient choisi quelqu'un qui semble détester autant l'Amérique», a-t-il commenté.

Attaques

Sur les réseaux sociaux, Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, est attaqué, comme la NFL, par des influenceurs du mouvement MAGA ("Make America Great Again") comme Benny Johnson, qui lui reprochent notamment de chanter exclusivement en espagnol.

Engagé pour les droits des personnes LGBT et contre la transphobie, certains le qualifient de «démoniaque» et s'indignent de le voir brouiller les frontières entre les genres à travers ses vêtements ou son maquillage.

Bad Bunny, l'un des artistes les plus écoutés au monde, avait apporté son soutien à la démocrate Kamala Harris contre Donald Trump pour la présidentielle 2024. Il vient de terminer sur son île de Porto Rico, territoire rattaché aux Etats-Unis, une série de concerts qui ont attiré plus d'un demi-million d'admirateurs.