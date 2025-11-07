  1. Clients Privés
Cyclisme «C’est insoutenable» - Premier Tech claque la porte à Israel PT

ATS

7.11.2025 - 18:54

Le groupe canadien Premier Tech s'est retiré avec effet immédiat de l'équipe Israel Premier-Tech. Il a jugé «insoutenable» de continuer à parrainer cette formation secouée par la mobilisation de militants propalestiniens.

epa12369489 British cyclist Jake Stewart, of Israel-Premier Tech team, competes in men's individual time trial stage in Valladolid, northern Spain, 11 September 2025. EPA/JAVIER LIZON
epa12369489 British cyclist Jake Stewart, of Israel-Premier Tech team, competes in men's individual time trial stage in Valladolid, northern Spain, 11 September 2025. EPA/JAVIER LIZON
EPA

Keystone-SDA

07.11.2025, 18:54

«Après de multiples discussions avec la direction de l'équipe et une prise en compte de toutes les circonstances pertinentes, Premier Tech a pris la décision de se retirer en tant que co-sponsor en titre de l'équipe, le tout avec effet immédiat», a annoncé le groupe dans un communiqué.

«Bien que nous ayons pris acte de la décision de l'équipe de poursuivre sous un nouveau nom pour la saison 2026, la raison même de notre engagement avec celle-ci a été éclipsée à un point tel qu'il est désormais insoutenable pour Premier Tech de continuer dans son rôle de sponsor de l'équipe», ajoute Premier Tech.

L'équipe IPT a été secouée ces derniers mois lors de plusieurs courses par d'importantes protestations propalestiniennes dénonçant sa présence dans le peloton international, sur fond de guerre à Gaza. Ces manifestations ont culminé lors du dernier Tour d'Espagne dont la dernière étape n'avait pas pu aller à son terme à Madrid.

Le 6 octobre, l'équipe a annoncé qu'elle allait changer de nom pour la saison prochaine, «s'écartant de son identité israélienne actuelle». Elle avait ajouté que son propriétaire, le controversé milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, allait prendre du recul la saison prochaine et «ne parlera plus au nom de l'équipe».

