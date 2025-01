Le gardien suisse Nikola Portner a vécu des moments difficiles en 2024, avec des accusations de dopage dont il a finalement été blanchi. La Suisse aura besoin de lui en grande forme si elle entend atteindre le tour principal du championnat du monde à Herning.

Le gardien suisse Nikola Portner a vécu des moments difficiles en 2024. ats

Keystone-SDA, sfy, ats ATS

Porner (31 ans) est le doyen de la sélection suisse et le seul à avoir joué plus de 100 matches sous le maillot national (135). Il a aussi un joli palmarès avec deux victoires en Ligue des champions, d'abord avec Montpellier (2018) puis avec Magdebourg (2023), son club actuel.

L'année dernière a été marquée par une affaire de dopage dont il est finalement sorti. Comment a-t-il vécu cette période ? «Cela a été la merde, mais ça va bien pour moi. Ma femme et mes deux filles sont en bonne santé, j'ai de quoi manger. Mon père est décédé il y a quatre ans et demi, c'est là qu'on voit quand les choses vont vraiment mal», explique-t-il.

Le rêve d'une médaille

Portner est totalement concentré sur le Mondial. «Mon plus grand rêve est de gagner une fois une médaille avec l'équipe nationale. Cela m'est égal que cela semble fou et inaccessible. Cette mentalité m'a emmené en Ligue des champions», dit-il.

Même si le handball suisse a beaucoup progressé et est devenu plus professionnel, le gardien estime qu'il y a encore de la marge pour des améliorations, notamment sur le plan mental. «Nous représentons parfois la Suisse comme nous sommes en tant que peuple. Nous sommes trop gentils sur le terrain, et ce n'est pas bon.»

Il serait souhaitable de temps en temps de sortir du système et d'ainsi montrer un signe. «Cela nous manque quelquefois en défense. Si tu arrives à faire réfléchir l'adversaire, tes chances d'avoir du succès augmentent», développe le portier.