  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Audrey Werro «C'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête»

ATS

19.8.2025 - 16:26

Mercredi soir à Athletissima, le 800 m féminin sera très attendu. Et même s'il lui sera très difficile de battre la championne olympique Keely Hodgkinson, Audrey Werro ambitionne d'améliorer son record de Suisse.

Audrey Werro ambitionne d'améliorer son record de Suisse à Lausanne.
Audrey Werro ambitionne d'améliorer son record de Suisse à Lausanne.
ats

Keystone-SDA

19.08.2025, 16:26

La Fribourgeoise de 21 ans se réjouit bien entendu de courir en Diamond League «à la maison». «Je sors d'un bon bloc d'entraînements, je me sens en forme», a-t-elle confié mardi en marge d'une conférence de presse, un exercice nouveau pour elle. Mais après avoir couru le 400 m à Fribourg en 51''03, la coureuse de Belfaux se sait attendue.

«Ce chrono, c'est un marqueur qui dit qu'on s'est bien entraîné, explique-t-elle. C'est bien de s'entraîner sur 400 m pour avoir cette pointe de vitesse nécessaire à la fin d'un 800 m.»

Athlétisme. Audrey Werro et Géraldine Frey brillent à Fribourg

AthlétismeAudrey Werro et Géraldine Frey brillent à Fribourg

Hodgkinson en super favorite

Mais à Lausanne, Audrey Werro va devoir jouer des coudes pour bien se placer dès les premiers mètres de course. La Fribourgeoise le sait, la course devrait se jouer dans des temps très rapides. «Parce que les athlètes présentes sont toutes autour des 1'57 et même 1'54 pour Keely Hodgkinson, précise-t-elle. C'est ce que j'attends en fait: avoir une course rapide pour faire un bon temps. Je me réjouis de courir contre elle (réd: Hodgkinson), ce sera une belle bataille.»

La Britannique de 23 ans est un phénomène. Championne olympique en titre, elle a dû se battre contre des blessures aux ischio-jambiers pendant plusieurs semaines. Mais pour sa rentrée à Silesia samedi, elle a frappé très fort en coupant la ligne en 1'54''74, à seulement 0''13 de son record personnel, signant au passage la 9e meilleure performance mondiale de tous les temps.

Avec une locomotive pareille, Audrey Werro espère descendre sous les 1'57. «Ce serait le rêve de finir la saison avec un temps en-dessous, avoue la Fribourgeoise. C'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. Je vise un record personnel sur cette fin de saison et je pense que je peux le faire ici ou au Weltklasse. En vrai, il faut juste attendre la bonne course et que toutes les conditions soient réunies.»

Athlétisme. Athletissima perd une de ses têtes d'affiche à 48 heures du meeting !

AthlétismeAthletissima perd une de ses têtes d'affiche à 48 heures du meeting !

Sur le même thème

Athletissima fête sa 50e édition

Athletissima fête sa 50e édition

Mercredi soir, Athletissima va vire sa 50e édition à la Pontaise (20h). Retour sur les meilleures performances réalisées par les stars de l’athlétisme à l’incontournable meeting lausannois.

18.08.2025

Les plus lus

Les Russes se moquent des Européens après le sommet de Washington
Frappé et humilié depuis des mois, un «streamer» meurt en direct
Un homme jugé pour avoir filmé ses collègues dans leurs vestiaires
Un député finlandais de 30 ans meurt dans l'enceinte du Parlement
Poutine a proposé de rencontrer Zelensky à Moscou
L’un des plus grands espoirs du foot suisse tourne le dos à la Nati