Mercredi soir à Athletissima, le 800 m féminin sera très attendu. Et même s'il lui sera très difficile de battre la championne olympique Keely Hodgkinson, Audrey Werro ambitionne d'améliorer son record de Suisse.

Audrey Werro ambitionne d'améliorer son record de Suisse à Lausanne. ats

Keystone-SDA ATS

La Fribourgeoise de 21 ans se réjouit bien entendu de courir en Diamond League «à la maison». «Je sors d'un bon bloc d'entraînements, je me sens en forme», a-t-elle confié mardi en marge d'une conférence de presse, un exercice nouveau pour elle. Mais après avoir couru le 400 m à Fribourg en 51''03, la coureuse de Belfaux se sait attendue.

«Ce chrono, c'est un marqueur qui dit qu'on s'est bien entraîné, explique-t-elle. C'est bien de s'entraîner sur 400 m pour avoir cette pointe de vitesse nécessaire à la fin d'un 800 m.»

Hodgkinson en super favorite

Mais à Lausanne, Audrey Werro va devoir jouer des coudes pour bien se placer dès les premiers mètres de course. La Fribourgeoise le sait, la course devrait se jouer dans des temps très rapides. «Parce que les athlètes présentes sont toutes autour des 1'57 et même 1'54 pour Keely Hodgkinson, précise-t-elle. C'est ce que j'attends en fait: avoir une course rapide pour faire un bon temps. Je me réjouis de courir contre elle (réd: Hodgkinson), ce sera une belle bataille.»

La Britannique de 23 ans est un phénomène. Championne olympique en titre, elle a dû se battre contre des blessures aux ischio-jambiers pendant plusieurs semaines. Mais pour sa rentrée à Silesia samedi, elle a frappé très fort en coupant la ligne en 1'54''74, à seulement 0''13 de son record personnel, signant au passage la 9e meilleure performance mondiale de tous les temps.

Avec une locomotive pareille, Audrey Werro espère descendre sous les 1'57. «Ce serait le rêve de finir la saison avec un temps en-dessous, avoue la Fribourgeoise. C'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. Je vise un record personnel sur cette fin de saison et je pense que je peux le faire ici ou au Weltklasse. En vrai, il faut juste attendre la bonne course et que toutes les conditions soient réunies.»

Sur le même thème