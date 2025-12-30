  1. Clients Privés
NBA «C’est regrettable» - Blessure «déchirante» pour la star Nikola Jokic

ATS

30.12.2025 - 09:24

La star de Denver Nikola Jokic a été touchée au genou lundi en NBA lors de la défaite des Nuggets face au Heat à Miami (147-123). Son entraîneur a qualifié la blessure de «déchirante.

Keystone-SDA

30.12.2025, 09:24

Le triple MVP est tombé au sol dans les dernières secondes du deuxième quart-temps après s'être fait marcher sur le pied par un coéquipier. Sur ce contact, son genou gauche s'est visiblement tordu vers l'intérieur. Le Serbe, âgé de 30 ans, n'est pas revenu sur le parquet.

Le coach des Nuggets, David Adelman, a expliqué que la gravité de la blessure de sa vedette n'était pas encore établie. «Tout ce que je sais, c'est que Jokic a une blessure au genou gauche et qu'il doit suivre la procédure. Je l'ai regardée à la mi-temps et on dirait qu'il s'est emmêlé les pieds. Il a su tout de suite que quelque chose n'allait pas», a déclaré l'entraîneur.

Différence vite ressentie

«Cela fait partie de la NBA. Peu importe qui se blesse, c'est déchirant. Surtout quelqu'un d'aussi spécial que lui. Nous en saurons plus demain et avancerons en tant qu'équipe».

«Je m'inquiète davantage pour lui en tant que personne et pour la déception qu'il doit ressentir (...) C'est regrettable et nous espérons que tout ira pour le mieux», a ajouté Adelman. Jokic réalisait une grande partie avant sa sortie avec 21 points, 8 passes et 5 rebonds quand le score était encore de 63 partout.

Déjà privé des joueurs clés Aaron Gordon et Christian Braun, également blessés, Denver perd maintenant son maître à jouer. Son absence a été ressentie aussitôt dans la seconde période, que Miami a largement dominée jusqu'à la victoire.

