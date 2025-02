Arrivé en Martinique après un démâtage à 2.500 milles de la ligne d'arrivée du Vendée Globe, le skipper Arnaud Boissières (Mie Caline) s'est dit vendredi «soulagé d'être à terre» et se projette déjà vers la suite de son projet, dans une déclaration transmise à l'AFP.

Le skipper Arnaud Boissières (Mie Caline) s'est dit «soulagé d'être à terre». IMAGO/Bestimage

AFP Gregoire Galley

«L’objectif était clair: ramener le bateau à terre (...) C’est un moment difficile, mais les 2 dernières semaines en mer ont été une bonne thérapie et je sais que j’ai tout tenté pour arriver au bout», a dit le marin de 52 ans.

«Ce n’est pas la fin du projet, juste un détour imprévu», a ajouté le navigateur qui a terminé quatre Vendée Globe consécutifs, un record, et visait cette année un cinquième tour du monde avant de démâter lors de la remontée de l'Atlantique après 80 jours de mer.

Pendant une quinzaine de jours, il a navigué à l'aide d'un gréement de fortune et d'une aile de kite, évitant les phénomènes météorologiques trop mouvementés pour éviter de se mettre en danger.

«On sait que le Vendée Globe est une course extrême, que l’on prend le départ en acceptant que tout puisse arriver. Mais avoir abandonné cette course reste un crève-coeur. Aujourd'hui, je ressens surtout du soulagement et de la fierté d’être ici, en sécurité», a-t-il déclaré les traits tirés à son arrivée.

Selon l'équipe du marin, son Imoca sera bientôt sorti de l'eau avant d'être embarqué sur un cargo pour rejoindre la métropole. Après un long chantier de printemps pour remplacer le mât, les navigations reprendront.

Arnaud Boissières espère participer en fin d'année à la Transat Café L'or en double (ex-Transat Jacques Vabre), entre le Havre et la Martinique, qu'il avait terminée en 23e position en 2023.

La 10e édition du Vendée Globe a été remportée le 14 janvier par Charlie Dalin (Macif) en 64 jours et 19 heures. Six concurrents sont encore en mer. Le dernier du classement, le Belge Denis Van Weynbergh, devrait arriver autour du 28 février aux Sables-d'Olonne.

