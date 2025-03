Annik Kälin disputera la longueur aux Championnats d'Europe en salle d'Apeldoorn. Contrairement à Berlin, elle ne boycottera pas la compétition, car au lieu d'une zone de saut, il y aura une planche traditionnelle.

Annik Kälin est opposée à la réforme du saut en longueur. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La longueur alimente de nombreuses discussions et déchaîne les passions. Le test d'une zone de saut au lieu de la planche ne fait clairement pas l'unanimité auprès des athlètes. Certains, comme Annik Kälin, y sont même réfractaires. La Grisonne avait annulé sa participation au meeting de Berlin il y a un mois, car elle avait appris à la dernière minute le passage de la planche à la zone de saut.

«En tant que jeune athlète, je ne peux pas soutenir ce projet, ce n'est pas une innovation sensée, a-t-elle expliqué sur son compte Instagram. C'est dommage que cela divise la famille du saut en longueur et que les athlètes doivent se positionner les uns contre les autres.»

«Je trouve que ce qu'Annik a fait est bien, a lancé Simon Ehammer quelques jours plus tard lors de la conférence de presse des Championnats de Suisse en salle. J'ai entendu peu d'athlètes en parler positivement. Personnellement, je n'en suis pas très friand.»

Rendre le sport plus attrayant

World Athletics veut rendre la longueur plus attractive pour le public. Sebastian Coe, président de la fédération mondiale, a proposé cette nouveauté parce que lors des Mondiaux 2023, environ un saut sur trois n'était pas valable et que le public s'ennuyait. D'où son idée de remplacer la planche de 20 cm par une zone de saut 40 cm pour ne plus avoir de sauts mordus. Les mesures sont ainsi effectuées par des caméras depuis l'endroit où se trouvait le pied au moment du décollage. Reste également une barre colorée pour voir quelle serait la distance selon la méthode habituelle.

Carl Lewis a été l'un des premiers à critiquer l'idée de Coe. L'Américain, qui a réalisé cinq des huit meilleurs sauts de l'histoire, a qualifié cette innovation de «poisson d'avril» et a joué du sarcasme: «Devrait-on également agrandir les paniers de basket parce que les joueurs ratent trop de lancers francs?»

«Courir vite et sauter avec précision font partie des capacités des athlètes, explique Annik Kälin. Pour les spectateurs, je ne vois pas le côté attrayant, la tension est même plus élevée avec la planche de 20 cm.» Là où la Grisonne a raison, c'est qu'avec le saut de zone, le public reste dans l'incertitude pendant un certain temps, car on ne peut plus évaluer la distance.

Dénaturer le sport

Lewis estime qu'en modifiant le saut en longueur, on le ferait passer d'une des disciplines les plus difficiles à l'une des plus faciles. Pour Ehammer aussi, le saut en longueur ne se résume pas à la vitesse d'élan et à la puissance de saut: «Le saut en longueur vit de la perfection absolue. Il s'agit d'optimiser la course d'élan de telle sorte que l'on obtienne un saut parfait vers l'avant pour ensuite réaliser une super distance. Les essais nuls et ceux où l'on perd 15 ou 20 centimètres font partie du sport.»

Moins de technique et plus de vitesse. La nouvelle recette ne semble pas non plus satisfaire Swiss Athletics, comme l'explique à «Blick» Philipp Bandi, chef du sport de compétition à la fédération: «Nous estimons qu'il est important et juste que l'athlétisme continue à se développer et que de nouveaux formats soient testés. Mais dans ce cas précis, nous sommes sceptiques quant au fait que les compétitions deviennent plus passionnantes et plus équitables.»

Aux questions de suspense et d'équité s'ajoute celle de la faisabilité. Qui peut se permettre d'acheter des caméras pour les mesures lors des sauts de zone? Les meilleurs meetings et les compétitions internationales, mais c'est tout. Même en le souhaitant très fort, le passage au saut de zone ne sera pas facile à effectuer.