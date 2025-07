«C'est une expérience assez effrayante» - Une voiture percute un spectateur !

L'abandon d'Evenepoel, l'accident de la voiture Ineos, le raid de Martinez, la pancarte d'Alaphilippe : faits marquants de la 14e étape du Tour de France remportée samedi par le Néerlandais Thymen Arensman à Superbagnères.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le chiffre du jour

41, comme le nombre d'étapes sans victoires pour l'équipe Ineos sur le Tour de France, la plus longue disette de son histoire, qui a pris fin samedi à Superbagnères grâce au succès en solitaire de Thymen Arensman. La dernière victoire remontait au 15 juillet 2023 à Morzine, lorsque Carlos Rodriguez s'était imposé, déjà lors de la 14e étape. Arensman décroche par ailleurs la 169e victoire néerlandaise sur le Tour, la deuxième cette année après celle de Mathieu van der Poel à Boulogne-sur-Mer.

L’accident du jour

Frayeur sur le Tour lorsqu'une voiture d'Ineos a heurté dans la montée du col de Peyresourde une personne qui a pu se relever ensuite. En conséquence, le jury des commissaires a décidé de sanctionner le directeur sportif, Oliver Cooksen, d'une amende salée de 5.000 francs suisses et d'un carton jaune pour «comportement incorrect mettant en danger les spectateurs». «On a essayé de se frayer un chemin mais des gens se mettent en travers de la route. C'est une expérience assez effrayante d'être dans une voiture sur le Tour de France», a commenté l'autre directeur sportif de l'équipe britannique, Zak Dempster.

Les abandons du jour

Troisième du général et maillot blanc, Remco Evenepoel a abandonné dans le Tourmalet, la première ascension du jour. «Je n'ai pas eu la meilleure préparation et je n'étais pas à 110% ce qui est nécessaire si vous voulez jouer le classement général sur le Tour de France», a-t-il expliqué. «Ça fait trois jours déjà que je ne me sens pas bien et ce matin je me sentais vide de toutes mes forces. Dans les montées, je n'avais tout simplement pas les jambes», a ajouté le Belge. Deux autres coureurs ont abandonné, le Danois Mattias Skjelmose, victime d'une chute, et le leader belge de l'équipe TotalEnergies Steff Cras, malade.

Le chamois du jour

Parti seul dans le Tourmalet, repris seulement dans la descente de l'Aspin et encore deuxième au sommet de Peyresourde derrière Arensman, Lenny Martinez a fait le plein de points, 33 au total, pour le classement de la montagne, avant de terminer l'étape en roue libre à plus de 18 minutes du vainqueur. Le grimpeur français, qui portait le maillot à pois par procuration puisque Tadej Pogacar a aussi le jaune, retrouve la tête du classement du meilleur grimpeur avec huit points d'avance sur le Slovène. «Le plan parfait était de passer les trois premiers cols en tête, je l'ai presque réussi», a commenté le Cannois qui est devenu, à 22 ans, le deuxième plus jeune coureur de l'histoire à passer le Tourmalet en tête derrière René Vietto en 1934.

Le débrouillard du jour

Alors que le sommet du Tourmalet se profilait et derrière lui, une descente dans un brouillard humide, Julian Alaphilippe a pensé à se couvrir. Pas de gilet chauffant, moins de journaux à disposition dans les voitures de directeurs sportifs ? Pas un problème pour le coureur français. En passant à hauteur d'une spectatrice qui brandissait une pancarte en l'honneur du Belge Wout Van Aert, Alaphilippe s'en est emparé, en déchirant une partie pour la replier et la glisser sous son maillot. De quoi rajouter une épaisseur avant de se lancer dans la descente. Au sommet du col suivant, l'Aspin, il a retrouvé sa veste de pluie, non sans oublier de faire passer le message suivant auprès de la moto-caméra: «Je m'excuse auprès de la dame pour la pancarte».

