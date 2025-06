Treize ans après sa première victoire, Realteam Spirit a remporté un nouveau Bol d'Or. Le multicoque d’Esteban Garcia, skippé par Jérôme Clerc s'est imposé en 15h26'05. Sur la ligne, Realteam Spirit a devancé de 4'02 sur Sails of Change 8 (Yann Guichard) et 12'07 d’avance sur Zen Too (Guy de Picciotto).

Realteam Spirit a remporté le Bol d’or après quinze heures et vingt-six minutes d’une course longue et complexe. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«C’est une formidable consécration pour toute notre équipe, les navigants mais aussi l’équipe technique, qui a travaillé d'arrache-pied pour préparer le bateau. Je suis extrêmement fier de toute l’équipe et très heureux «, a déclaré Esteban Garcia, le propriétaire de l’équipe, dans un communiqué.

Cette année, l’équipe Realteam Spirit a choisi de faire l’impasse sur le championnat des TF35 et tout misé sur le Bol d’Or. Un pari risqué, mais réussi. «Nous avions remporté le Bol d’Or en 2012 mais depuis, cette course s’est refusée à nous, explique Jérôme Clerc. Nous sommes très heureux de l’avoir enfin remportée.»