Le décès vendredi de la jeune cycliste suisse Muriel Furrer, lors des Mondiaux de cyclisme à Zurich, est «une tragédie» qui doit encourager le peloton à être «plus prudent», a déclaré le nouveau champion du monde Tadej Pogacar dimanche soir.

Tadej Pogacar s'est exprimé dimanche sur le décès de la jeune suissesse Muriel Furrer. IMAGO

AFP Clara Francey

«C'est une tragédie, d'abord évidemment pour sa famille et ses proches, pour l'équipe de Suisse, mais aussi pour toute la communauté du cyclisme», a souligné le Slovène en conférence de presse. «C'est très difficile. Ce week-end, tout le monde a couru en pensant à elle», a-t-il ajouté.

«C'est difficile de savoir ce qu'il faudrait changer. Le vélo est un sport dangereux et l'est devenu encore plus ces dernières années. C'est arrivé trop souvent», a-t-il développé.

«On doit être plus prudents sur la route, se soucier les uns des autres quand on roule en peloton, faire attention aux autres, se respecter entre nous. On est juste des êtres humains et nous voulons qu'il n'arrive de malheur à personne.»

Muriel Furrer, 18 ans, est décédée vendredi au lendemain d'une chute dans la course juniors disputée sous une pluie battante, à proximité de l'endroit où elle habitait. Elle avait été héliportée à l'hôpital avec «un grave traumatisme crânien».

Les circonstances de l’accident restent floues et un enquête est en cours, a indiqué l'Union cycliste internationale (UCI).