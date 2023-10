«C’était dur aujourd’hui et j’ai pris tous les risques»

«C'est cool de gagner. Mais c'est de plus en plus fatigant»: heureuse d'avoir remporté pour la troisième fois le géant de Sölden, Lara Gut-Behrami ne cache pas ressentir le poids des ans.

À Sölden, la skieuse Suisse a su aller chercher la victoire notamment grâce à son expérience. KEYSTONE

Mais, à 32 ans, la Tessinoise sait aussi faire parler son expérience. «C'était difficile aujourd'hui. La neige était dure à skier, il fallait vraiment se battre et rester fin», a relevé la femme aux 38 victoires en Coupe du monde. «Dans la deuxième manche, j'ai pris tous les risques», a-t-elle poursuivi.

«Samedi, j'étais contente d'avoir le dossard no 1. Mais dimanche matin j'ai ressenti un peu de pression, car je n'avais encore jamais ouvert la saison avec le dossard no 1», a relevé Lara Gut-Behrami, pour qui il s'agit simplement du sixième succès dans un géant de Coupe du monde.

«Toujours beaucoup investie»

«Depuis ma blessure (réd: au genou gauche, lors des Mondiaux 2017), je me suis toujours dit que le géant était la base pour moi. Je savais que si ça ne marchait pas en géant, ça ne marcherait pas non plus dans les autres disciplines», a-t-elle encore expliqué. «C'était dur, mais je me suis toujours beaucoup investie.»

La Tessinoise se réjouissait également d'avoir égalé le record de victoires chez les dames à Sölden (trois, avec 2013 et 2016): «C'est un honneur, car Tina Maze (qui a aussi gagné trois fois à Sölden) est une icône du géant. J'ai toujours été un +petit» nom qui essayait juste de faire son truc.»

ats