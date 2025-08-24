  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tour du Benelux Arnaud De Lie : «C'était quitte ou double et j'ai fait double»

ATS

24.8.2025 - 17:45

Le Belge Arnaud De Lie a remporté le Tour du Benelux dimanche après sa victoire au sprint lors de la 5e et dernière étape, à Louvain. Il a devancé le Néerlandais Mathieu van der Poel à la fois sur la ligne d'arrivée et au général.

Keystone-SDA

24.08.2025, 17:45

Arnaud De Lie a arraché la victoire devant le triple vainqueur de Paris-Roubaix, 2e de l'étape et du classement final, à la faveur des bonifications obtenues à l'arrivée.

«C'était quitte ou double et j'ai fait double. Je gagne une étape et en même temps le (classement) général devant Mathieu van der Poel, qui n'est pas n'importe qui. Pour être honnête, je n'ai pas beaucoup de mots pour décrire ce qu'il vient de se passer», a lâché le Belge à l'issue de l'étape.

Les plus lus

«Ils payeront cher» : Israël frappe Sanaa, la capitale des Houthis
«Jamais un président américain ne s'était laissé traiter de la sorte» : Trump se serait senti humilié par Karin Keller-Sutter
Le gouverneur de Californie retourne les armes de Trump contre lui
«Ça fait un choc» : un bistrot emblématique de Lausanne devra fermer ses portes
Sans les moustiques, il n'y aurait pas de chocolat
Pourquoi Roger Federer fait figure d'exception à New York ?