Le Belge Arnaud De Lie a remporté le Tour du Benelux dimanche après sa victoire au sprint lors de la 5e et dernière étape, à Louvain. Il a devancé le Néerlandais Mathieu van der Poel à la fois sur la ligne d'arrivée et au général.

Finishing it off in style! 🔥 Just like last year, @Arnaud_De_Lie wins the final stage of the Renewi Tour, but this time in the leader’s jersey. 💚 #RenewiTour #GoWithGolazo pic.twitter.com/L3zBMdDvl9 — Renewi Tour (@RenewiTour) August 24, 2025

Keystone-SDA ATS

Arnaud De Lie a arraché la victoire devant le triple vainqueur de Paris-Roubaix, 2e de l'étape et du classement final, à la faveur des bonifications obtenues à l'arrivée.

«C'était quitte ou double et j'ai fait double. Je gagne une étape et en même temps le (classement) général devant Mathieu van der Poel, qui n'est pas n'importe qui. Pour être honnête, je n'ai pas beaucoup de mots pour décrire ce qu'il vient de se passer», a lâché le Belge à l'issue de l'étape.