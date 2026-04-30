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Tour de Romandie Vucherens, une étape bucolique comme on les aime

Nicolas Larchevêque, à Vucherens

30.4.2026

Vucherens accueillait jeudi l’arrivée de la 2e étape du Tour de Romandie. Un défi pour ce village vaudois de 650 habitants, qui a offert un événement à sa taille, avec une touche «champêtre» comme on aime le voir sur la boucle romande.

Tour de Romandie : Vucherens
Tour de Romandie : Vucherens. Le peloton du Tour de Romandie s’est baladé dans les alentours de Vucherens jeudi.

Le peloton du Tour de Romandie s’est baladé dans les alentours de Vucherens jeudi.

Photo: KEYSTONE

Tour de Romandie : Vucherens. Les habitants de la région avaient sorti les banderoles et les décorations pour la venue de Tadej Pogacar et Cie.

Les habitants de la région avaient sorti les banderoles et les décorations pour la venue de Tadej Pogacar et Cie.

Photo: KEYSTONE

Tour de Romandie : Vucherens. Le garage du Jorat s’était également mis sur son 31 pour l’occasion.

Le garage du Jorat s’était également mis sur son 31 pour l’occasion.

Photo: blue News (nl)

Tour de Romandie : Vucherens. Petite bourgade oblige, les cars des équipes étaient parqués à même la route à Vucherens.

Petite bourgade oblige, les cars des équipes étaient parqués à même la route à Vucherens.

Photo: blue News (nl)

Tour de Romandie : Vucherens
Tour de Romandie : Vucherens. Le peloton du Tour de Romandie s’est baladé dans les alentours de Vucherens jeudi.

Le peloton du Tour de Romandie s’est baladé dans les alentours de Vucherens jeudi.

Photo: KEYSTONE

Tour de Romandie : Vucherens. Les habitants de la région avaient sorti les banderoles et les décorations pour la venue de Tadej Pogacar et Cie.

Les habitants de la région avaient sorti les banderoles et les décorations pour la venue de Tadej Pogacar et Cie.

Photo: KEYSTONE

Tour de Romandie : Vucherens. Le garage du Jorat s’était également mis sur son 31 pour l’occasion.

Le garage du Jorat s’était également mis sur son 31 pour l’occasion.

Photo: blue News (nl)

Tour de Romandie : Vucherens. Petite bourgade oblige, les cars des équipes étaient parqués à même la route à Vucherens.

Petite bourgade oblige, les cars des équipes étaient parqués à même la route à Vucherens.

Photo: blue News (nl)

Nicolas Larchevêque, à Vucherens

30.04.2026, 19:09

À peine avions-nous posé le pied à Vucherens que le décor était planté. «On a tellement de chance avec le temps, j’espère que vous allez bien», nous demanda un bénévole local au parking de la presse, avec un large sourire et ravi de nous accueillir. «Bon appétit», nous lança quelques minutes plus tard une petite dame âgée, accoudée à sa fenêtre en attendant le passage du peloton et en nous voyant sandwich en main au bord de la route.

Le petit village vaudois du district de la Broye-Vully, dont les habitants sont surnommés les chouettes, s’est ainsi mobilisé pour accueillir comme il se doit la 2e étape du Tour de Romandie, remportée jeudi par l’inévitable Tadej Pogacar. Plusieurs maisons étaient décorées avec des vélos et des maillots de cycliste, le restaurant «Les Trois Suisses» avait sorti le grill sur le trottoir tandis que le garage du Jorat avait gonflé les ballons pour l’occasion. 

Tour de Romandie. Métamorphosé en sprinteur, Pogacar n'en finit plus de gagner

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«Le village s'est réveillé un peu tard, mais c’est vrai que quand des gens passent du temps à faire des décors autour de leur maison et s’investissent pour accueillir le tour, c’est très bien. On a aussi la chance et l’avantage que le peloton passe trois fois dans le village, ça aide», a reconnu Jacques Stettler, président du Comité d’organisation de l’étape.

Mais alors, comment ce petit village de 650 âmes a pu attirer une telle course du World Tour ? À la base, cette étape aurait dû se dérouler dans le canton du Jura, qui a finalement dû renoncer. C’est là que Richard Chassot et son équipe ont contacté Jacques Stettler, qui dirige également la Maison Thiriet, spécialisé dans les produits surgelés et co-sponsor de cette édition 2026, dont les bureaux se trouvent à... Vucherens.

«Le Tour de Romandie nous a fait un prix»

«C’était un défi de le faire, on a une certaine fierté quand même de pouvoir accueillir un tel événement», nous a assuré Jacques Stettler, qui a notamment mis à disposition le site de son entreprise pour la zone d’arrivée.

«Mais c’est surtout un travail d'équipe. On a un joli comité avec des gens qui s'engagent à fond et c'est magnifique. J’ai aussi beaucoup de fournisseurs qui nous ont donné un bon coup de main pour réunir les fonds, parce qu'un village comme Vucherens n’a pas beaucoup de moyens pour mettre en place une organisation comme celle-là. C’est une somme de tout cela qui fait qu'aujourd'hui on arrive à organiser cette étape», a expliqué le dirigeant de la région.

Avant de reconnaître que le Tour du Romandie avait également «donné un coup de main» d’un point de vue financier. «Les organisateurs nous ont fait un prix sur la facture liée à la participation pour qu'on puisse quand même organiser l’étape. C’est appréciable car sinon on n’aurait pas réussi à boucler le budget», a-t-il avoué, sans évoquer de chiffres.

Quoi qu’il en soit, assister à des étapes «campagnardes» comme celle-ci fait toujours du bien au Tour de Romandie. Pour Jacques Stettler, la journée était un succès si «les gens sont contents et si il n’a surtout aucun accident. Et la plus belle réussite, c'est le soleil qui nous accompagne». Trois points qui ont largement été cochés.

Le jubilé rêvé de Richard Chassot. «Tadej Pogacar va marquer ce Tour de Romandie… reste à savoir comment»

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