Le Slovène Tadej Pogacar estime avoir réalisé une première semaine du Tour d'Italie «presque parfaite». Il a gagné trois étapes et porte le maillot rose de leader depuis la 2e étape.

Tadej Pogacar est satisfait de sa première semaine. IMAGO/ZUMA Press

ATS

«C'était une première semaine presque parfaite, je donne dix sur dix à l'équipe qui a fait du super boulot», a déclaré Pogacar (UAE Emirates) lors d'une visio-conférence lors de la première journée de repos. «Je suis content d'avoir une belle avance (au général). Dans la perspective du Tour de France, cela peut me permettre d'adopter une stratégie plus défensive. Je vais utiliser le plus possible l'équipe pour atteindre la ligne d'arrivée» à Rome le 26 mai avec le maillot rose, a-t-il ajouté.

Après neuf des 21 étapes, Pogacar, vainqueur des 2e, 7e et 8e étapes, compte déjà 2'40 d'avance sur son premier poursuivant, le Colombien Daniel Martínez. Le Gallois Geraint Thomas suit à 2'58.

Des attaques attendues

«C'est une bonne chose d'avoir cet avantage, mais on se prépare à une deuxième semaine avec des attaques de nos concurrents, en particulier de l'équipe Ineos avec (Thymen) Arensman (9e du général, NDLR) et Thomas», a-t-il estimé. Selon le Slovène, la 10e étape mardi au départ de Pompéi et surtout la 15e avec son arrivée à Livigno peuvent faire des écarts durant la deuxième semaine.

Pogacar qui participe pour la première fois au Tour d'Italie, s'est dit ravi de son expérience sur les routes italiennes. «Il y a des différences entre les trois Grands Tours, ils ont chacun leur histoire, mais j'ai un faible pour le Giro».

«C'est plutôt bien organisé, on a de la chance avec la météo, les étapes ne sont pas trop longues et c'est moins stressant que le Tour de France», a expliqué le double vainqueur de la Grande Boucle.

