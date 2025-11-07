  1. Clients Privés
Basketball Tony Parker ouvre un nouveau chapitre de sa vie !

Clara Francey

7.11.2025

L'ancien meneur des Bleus et quadruple champion NBA Tony Parker a été nommé entraîneur de l'équipe de France masculine des moins de 17 ans (U17), sa première expérience sur un banc, a annoncé vendredi la Fédération française de basket-ball (FFBB).

Agence France-Presse

07.11.2025, 16:36

«La grande nouveauté est bien évidemment l'arrivée sur le banc de Tony Parker qui guidera la génération 2009, 5e de l'EuroBasket U16, pour la Coupe du Monde U17 en Turquie» l'an prochain, a écrit la FFBB dans un communiqué publiant la liste des coachs des équipes de France masculines et féminines dans les catégories de jeunes (U15 à U20).

Agé de 43 ans, l'ancien meneur aux 181 sélections (de 2000 à 2016) avec les Bleus va connaître sa première expérience d'entraîneur, un peu plus de six ans après la fin de sa carrière de joueur aux Charlotte Hornets.

Le premier grand rendez-vous de l'ancienne star des San Antonio Spurs, qui passe actuellement ses diplômes, interviendra effectivement l'an prochain en Turquie, du 27 juin au 5 juillet, à Istanbul, pour la Coupe du monde U17.

Dans un entretien vendredi à l'Equipe, «TP» s'est dit impatient de revêtir ses nouveaux habits, notamment dans la perspective de ce Mondial.

«Cela fait deux ans que je pense à coacher, que je me dis que c'est la prochaine étape... J'avais beaucoup parlé de cette nouvelle carrière avec mon père», Tony Parker Senior, décédé il y a tout juste un mois, a-t-il déclaré au quotidien sportif.

Basketball. Tony Parker en deuil après un décès «brutal et inattendu»

BasketballTony Parker en deuil après un décès «brutal et inattendu»

«J'ai donc postulé pour le poste de coach de l'équipe de France U17... Maintenant, il faut que je m'établisse, il faut que je fasse mes preuves et il faut que je réussisse», a ajouté Tony Parker, en relevant: «l'an prochain, c'est une Coupe du monde et ça fait toujours rêver de jouer contre les États-Unis. Je n'ai jamais joué de Coupe du monde, donc je trouvais ça excitant comme challenge».

Le président de l'Asvel a par ailleurs affirmé qu'il ne délaisserait pas son club, en vue notamment des pourparlers pour intégrer la future NBA Europe.

En août, l'ex N.9 des Spurs avait souligné sur la radio RMC que son «rêve» ultime serait d'entraîner un jour dans le prestigieux championnat nord-américain.

