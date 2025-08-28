  1. Clients Privés
Vuelta Champagne pour Vine, Vingegaard laisse le maillot rouge

ATS

28.8.2025 - 17:29

Jay Vine a remporté jeudi la 6e étape du Tour d'Espagne en solitaire en Andorre. L'Australien s'est imposé devant son compagnon d'échappée, le Norvégien Torstein Traeen, qui prend le maillot rouge.

Keystone-SDA

28.08.2025, 17:29

28.08.2025, 17:41

Vine faisait partie d'un groupe de dix coureurs ayant attaqué avant même la première difficulté du jour et a roulé plus de 160 kilomètres en tête de course. Opportuniste, le coureur de l'équipe UAE a distancé ses concurrents dans l'avant-dernier col de cette première étape de montagne avant de s'imposer à Pal, au terme d'une ultime ascension de 9,6 km à 6,5% de moyenne.

Deuxième de l'étape, Traeen, coureur le mieux placé au classement général parmi les échappés, dérobe le maillot rouge de leader au Danois Jonas Vingegaard. Ce dernier a franchi la ligne avec 4'19 de retard au sein d'un groupe de 12 coureurs, dont le Portugais Joao Almeida (UAE) et l'Italien Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ses principaux adversaires pour la victoire finale. L'Espagnol Juan Ayuso (UAE) est déjà distancé.

Au général, Traeen compte 31 secondes d'avance sur son dauphin français Bruno Armirail, également présent dans l'échappée du jour. Vingegaard est 5e, à 2'33 du nouveau leader, et juste devant Almeida (+2'41) et Ciccone (+2'42).

