Européens de curling Les Suisses pour enfin rompre le signe indien

ATS

29.11.2025 - 05:00

La sélection nationale masculine dispute ce samedi sa 4e finale de championnat d'Europe depuis son dernier titre en 2013. Le quatuor mené par le skip Yannick Schwaller affronte la Suède (13h00).

Les Suisses menés par le skip Yannick Schwaller (au centre) ont l'occasion de remporter leur premier titre européen. (Archives)
Les Suisses menés par le skip Yannick Schwaller (au centre) ont l'occasion de remporter leur premier titre européen. (Archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.11.2025, 05:00

29.11.2025, 07:49

En 49 éditions des championnats d'Europe, les Suisses ont déjà remporté huit titres, le dernier datant de 2013. Depuis, l'équipe nationale a remporté quatre médailles de bronze et trois d'argent dans ce tournoi.

Européens de curling. La Suisse remporte un duel haletant et file en finale

Européens de curlingLa Suisse remporte un duel haletant et file en finale

Le quatuor du CC Genève composé de Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, de Benoît Schwarz-Van Berkel et du skip Yannick Schwaller aura la possibilité de gagner l'or pour la première fois. L'équipe a déjà remporté l'argent en 2022 et le bronze en 2023 dans ce tournoi.

L'occasion est d'autant plus grande que les Suisses ont déjà battu la Suède 8-4 en ouverture du round robin. Après l'argent glané en mai au championnat du monde de Moose Jaw, ils peuvent conclure cette année 2025 par une nouvelle performance de choix.

Européens de curling. Les Suissesses décrochent la médaille de bronze

Européens de curlingLes Suissesses décrochent la médaille de bronze

