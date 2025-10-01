  1. Clients Privés
Européens de cyclisme Après le monde, Marlen Reusser met le continent à ses pieds !

ATS

1.10.2025 - 15:43

Marlen Reusser a remporté le contre-la-montre du championnat d'Europe à Etoile-sur-Rhône. La Bernoise, championne du monde la semaine dernière à Kigali, a confirmé son excellente forme actuelle.

Keystone-SDA

01.10.2025, 15:43

01.10.2025, 17:00

C'est déjà la quatrième fois de sa carrière que Marlen Reusser (34 ans) se pare d'or sur cette épreuve après 2021, 2022 et 2023. Elle a survolé à 43 km/h de moyenne l'épreuve disputée sur 24 km entre Loriol et Etoile-sur-Rhône et devancé la Norvégienne Mie Ottestad de 49 secondes et la Néerlandaise Mischa Bredewold de 51 secondes.

Après un départ prudent, la Suissesse a progressivement mis le turbo. Au premier temps intermédiaire, la Norvégienne Katrine Aalerud, finalement 4e, faisait encore jeu égal, mais ensuite Marlen Reusser a inexorablement creusé l'écart.

Mondiaux de cyclisme. À 34 ans, Marlen Reusser décroche enfin le titre mondial !

Mondiaux de cyclismeÀ 34 ans, Marlen Reusser décroche enfin le titre mondial !

Après son année 2024 marquée par un Covid long qui l'avait notamment empêchée de disputer les Jeux olympiques, les Mondiaux et les Européens, la Bernoise a donc effectué un spectaculaire retour au premier plan. Ce succès dans la Drôme est déjà le onzième de sa saison.

L'autre Suissesse en lice sur ce chrono, Jasmin Liechti, a terminé au 11e rang à 2'11 de Marlen Reusser.

Evenepoel fait aussi le doublé

Chez les hommes, qui se mesuraient sur le même tracé, le scénario a été identique. Remco Evenepoel a lui aussi réussi le doublé championnat du monde - champion d'Europe. Le Belge, sans doute le meilleur spécialiste mondial de l'effort solitaire, a sans surprise écrasé la course.

Mondiaux de cyclisme. Scénario fou : Evenepoel maître du chrono, Pogacar bredouille !

Mondiaux de cyclismeScénario fou : Evenepoel maître du chrono, Pogacar bredouille !

Derrière le vainqueur, qui a roulé à plus de 50,63 km/h de moyenne, les autres places sur le podium sont revenues à l'Italien Filippo Ganna, devancé de 43 secondes, et au Danois Niklas Larsen, à 1'08.

Le meilleur Suisse a été Stefan Küng, 8e à 1'47. Le Thurgovien, parti une minute avant Evenepoel, a été doublé par le Belge peu après la mi-parcours. Stefan Bissegger a pour sa part terminé 18e à 2'39.

