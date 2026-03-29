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Mondiaux de curling Trois sur trois : les Suisses emboîtent le pas à l'équipe féminine

ATS

29.3.2026 - 08:05

L'équipe de Suisse emmenée par le skip Marco Hösli poursuit sa série de succès au Championnat du monde aux États-Unis. Le CC Glaris a remporté sa 3e victoire en trois matches contre le Japon 8-3.

Marco Hösli et ses coéquipiers ont enchaîné une 3e victoire en autant de rencontres au Championnat du monde.
Marco Hösli et ses coéquipiers ont enchaîné une 3e victoire en autant de rencontres au Championnat du monde.
ATS

Keystone-SDA

29.03.2026, 08:05

29.03.2026, 09:39

Face aux Japonais, eux aussi invaincus jusqu’alors, le score était de 3-3 après cinq ends à Ogden, dans l’Utah. Le quatuor glaronnais composé de Justin Hausheer, Simon Gloor, du skip Marco Hösli et de Philipp Hösli a attendu le 8e end pour voler sa première pierre du match et prendre l’avantage 5-3. Lors de la manche suivante, le skip japonais Riku Yanagisawa a manqué sa dernière pierre, ce qui a permis aux Helvètes de réaliser un coup de trois et de pousser leurs adversaires à l'abandon.

Curling. La Suisse l’emporte, mais pas sans peine face aux Polonais

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Au classement, la Suisse partage la première place avec la Suède, qui a également remporté ses trois premières rencontres. Toutes les autres nations ont déjà essuyé au moins une défaite. Elle disputera son prochain match dimanche soir contre la République tchèque (22h00, heure suisse).

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