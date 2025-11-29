  1. Clients Privés
Européens de curling Encore raté ! Les Suisses en argent au terme d’une finale haletante 

ATS

29.11.2025 - 17:08

Les Suisses ont décroché la médaille d'argent aux Championnats d'Europe de Lohja. En Finlande, le CC Genève a été battu 5-4 par la Suède après un end supplémentaire.

Les Suisses ont décroché la médaille d'argent aux Championnats d'Europe de Lohja.
Les Suisses ont décroché la médaille d'argent aux Championnats d'Europe de Lohja.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.11.2025, 17:08

29.11.2025, 17:13

Pablo Lachat, Sven Michel, Benoît Schwarz et le skip Yannick Schwaller ont poussé les Suédois dans un end supplémentaire sans l'avantage de la dernière pierre.

Avant cela, les deux nations n'ont pas inscrit beaucoup de points, il n'y avait ainsi que 1-0 pour la Suède à l'entame du 5e end. Menée 4-2 avant le 10e end, la Suisse a pu marquer ses deux points pour avoir droit à cet end supplémentaire.

Européens de curling. Les Suissesses décrochent la médaille de bronze

Européens de curlingLes Suissesses décrochent la médaille de bronze

Mais dans la dernière manche, le champion olympique et septuple champion du monde Niklas Edin n'a absolument pas tremblé et prouvé qu'il est bien l'un des plus grands skips de l'histoire. Sa dernière pierre a permis à la Suède de marquer le dernier point pour lui octroyer son huitième titre continental. Il n'avait plus eu l'or européen depuis 2019 à Helsingborg dans sa patrie.

Bredouilles l'an dernier en Finlande, les Genevois remportent eux une troisième médaille européenne après l'argent en 2022 et le bronze en 2023.

