  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Athlétisme Championnats d'Europe M20 : une Schwytzoise sacrée sur 100 m haies

ATS

10.8.2025 - 19:27

La Suisse a conclu en beauté les championnats d'Europe M20 de Tampere. Jil Sanchez a cueilli l'or dimanche sur 100 m haies, offrant à la délégation helvétique une deuxième médaille dans ces joutes après le bronze de Leon Krummenacher vendredi au décathlon.

Jil Sanchez a cueilli l'or dimanche sur 100 m haies.
Jil Sanchez a cueilli l'or dimanche sur 100 m haies.
ats

Keystone-SDA

10.08.2025, 19:27

No 1 mondial de la saison dans cette catégorie d'âge, Jil Sanchez n'a donc pas failli sur le tartan finlandais. La Schwytzoise s'est imposée en 13''24 en finale, s'offrant ainsi le plus beau des cadeaux à deux jours de son 18e anniversaire. Il s'agit du cinquième meilleur temps de sa carrière.

Jil Sanchez est la cinquième Suissesse à cueillir une médaille sur 100 m haies dans des championnats d'Europe M20, la troisième à se parer d'or après Noemi Zbären (2013) et Ditaji Kambundji (2021). Sabrina Altermatt (bronze en 2003) et Valérie Guignard (argent en 2023) se sont également illustrées dans cette discipline.

Les plus lus

Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise
Trump somme les sans-abri de partir «LOIN» et «IMMEDIATEMENT» de Washington
Avis d’expert : laver le linge à 40 degrés serait-il une mauvaise idée?
Un séisme de magnitude 6,1 frappe l'ouest de la Turquie
Un arbre généalogique hors normes dévoilé à Evolène
Martin Pfister ouvert à acheter plus d'armement aux Etats-Unis