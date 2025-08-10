La Suisse a conclu en beauté les championnats d'Europe M20 de Tampere. Jil Sanchez a cueilli l'or dimanche sur 100 m haies, offrant à la délégation helvétique une deuxième médaille dans ces joutes après le bronze de Leon Krummenacher vendredi au décathlon.

Keystone-SDA ATS

No 1 mondial de la saison dans cette catégorie d'âge, Jil Sanchez n'a donc pas failli sur le tartan finlandais. La Schwytzoise s'est imposée en 13''24 en finale, s'offrant ainsi le plus beau des cadeaux à deux jours de son 18e anniversaire. Il s'agit du cinquième meilleur temps de sa carrière.

Jil Sanchez est la cinquième Suissesse à cueillir une médaille sur 100 m haies dans des championnats d'Europe M20, la troisième à se parer d'or après Noemi Zbären (2013) et Ditaji Kambundji (2021). Sabrina Altermatt (bronze en 2003) et Valérie Guignard (argent en 2023) se sont également illustrées dans cette discipline.