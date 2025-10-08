  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«J’ai eu ce truc-là à 39 ans» Charlie Dalin a gagné le Vendée Globe atteint d’un cancer rare !

Nicolas Larchevêque

8.10.2025

Gagner l'hiver dernier le Vendée Globe en 64 jours était déjà un exploit. Le navigateur Charlie Dalin révèle mercredi à l'AFP qu'il l'a accompli en se sachant atteint d'une forme rare de cancer, une maladie contre laquelle il se bat toujours et qui l'oblige à mettre sa carrière entre parenthèses.

L’exploit accompli sur le Vendée Globe par Charlie Dalin est encore plus exceptionnel aujourd’hui après ses révélations.
L’exploit accompli sur le Vendée Globe par Charlie Dalin est encore plus exceptionnel aujourd’hui après ses révélations.
IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse

08.10.2025, 08:29

Dans La Force du destin (Gallimard), un livre à paraître jeudi, le marin de 41 ans retrace deux années de lutte contre une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST), diagnostiquée à l'automne 2023.

A l'époque, il renonce à la Transat Jacques Vabre, qui s'élance de sa ville natale du Havre. Mais un an plus tard, il est bel et bien au départ du Vendée Globe, un tour du monde en forme de revanche, puisqu'il avait failli gagner l'édition 2020-2021.

«Si les médecins avaient eu des doutes, je n'y serais pas allé. Je n'aurais pas pris de risques vis-à-vis de ma femme et de mon fils. Navigateur, c'est mon métier, ils étaient contents que je reprenne le large», explique Dalin, ému.

Vendée Globe. Charlie Dalin remporte l'Everest des mers et explose le record !

Vendée GlobeCharlie Dalin remporte l'Everest des mers et explose le record !

Coécrit avec le journaliste spécialisé Didier Ravon, le livre raconte l'incroyable triomphe d'un marin, qui fait face en même temps à un cancer et aux océans, sur la plus éprouvante des courses à la voile autour du monde.

Un témoignage qu'il voit comme un message d'espoir, pour montrer «ce que l'on peut encore réussir à faire, même malade». Aujourd'hui, confie-t-il, les signaux médicaux sont «stables», mais il a «perdu énormément de poids».

Sa tumeur, un cancer rare, a pris naissance sur la paroi externe de l'intestin grêle. Elle a entraîné d'importants maux de ventre et l'a obligé à adapter son alimentation et son sommeil. D'habitude, elle survient chez les personnes âgées de 60 ans et plus.

«Il y a beaucoup de gens qui vivent avec ce genre de maladie. Moi, j'ai déclaré ce truc-là à 39 ans. Aujourd'hui, je ne suis plus en état de faire de la course au large. Ma carrière est entre parenthèses, en pause... j'espère la plus courte possible», confie le navigateur rencontré à Concarneau, son port d'attache désormais.

«Avoir un objectif»

Depuis le diagnostic, Dalin a assidument pris son traitement quotidien, sur les pontons des Sables-d'Olonne comme en plein cœur des cinquantièmes hurlants. Il a aussi subi une opération en février, quelques semaines après son retour à terre, alors que la tumeur avait progressé.

«La date de l'opération aurait été sensiblement la même si je n'étais pas parti», dit Dalin, qui a «souvent réussi à oublier» la maladie alors qu'il naviguait autour du monde.

Charlie Dalin. «Je n'ai jamais vécu de telles émotions, c'est la plus belle arrivée de ma carrière»

Charlie Dalin«Je n'ai jamais vécu de telles émotions, c'est la plus belle arrivée de ma carrière»

Contacté par Gallimard avant son départ autour du monde pour poser par écrit ses aventures, il y voit l'opportunité, une fois revenu à terre, de se livrer enfin sur le cancer et s'y consacre tout l'été.

«Si ça sert à des gens qui traversent ce genre de choses, même quatre personnes, ça serait super», estime le navigateur, qui ne veut pas faire de son cas précis «une généralité».

«Chaque cancer est différent. Il y a une part de mental et il y a une part que tu ne peux pas maîtriser. J'ai pu m'adapter car c'était un traitement simple auquel mon corps a bien réagi. Cette réalité n'est pas la même pour tout le monde», dit-il.

Quelques semaines après son retour à terre, Dalin luttait pour marcher à cause de l'opération. «Mais peu importe que ça soit un Vendée Globe ou des tours de service à pied, l'important c'est d'avoir un objectif», estime-t-il.

Début septembre, le navigateur normand a pu refaire une sortie technique sur l'Imoca Macif, confié temporairement au navigateur britannique Sam Goodchild pour les courses de l'année.

«Décision difficile à prendre». Le vainqueur du Vendée Globe coupé dans son élan

«Décision difficile à prendre»Le vainqueur du Vendée Globe coupé dans son élan

A l'issue de cette saison, l'avenir sportif du projet est pour l'instant indéterminé. Le marin estime qu'un exercice aussi lointain et éprouvant que le tour du monde n'est plus réaliste à envisager pour lui.

«Le prochain Vendée Globe, ce n'est pas possible dans mon cas et dans l'état actuel de la science, mais je garde espoir de revenir un jour, peut-être sur des transatlantiques», glisse-t-il, déterminé.

Charlie Dalin remporte le Vendée Globe !

Charlie Dalin remporte le Vendée Globe !

Charlie Dalin remporte le Vendée Globe 24-25, battant le record de 2017. Parti le 10 novembre 2024, il a dominé la course, franchissant en tête les caps de Bonne-Espérance (29 novembre), Leeuwin (9 décembre) et le point Nemo (20 décembre)

14.01.2025

Les plus lus

La santé d’une légende américaine de la musique inquiète
Le DFAE prend une décision qui sème le trouble
Ambri-Piotta : coach, directeur sportif et président s’en vont !
Vive agitation autour de la famille Xhaka à Liestal !
L’un des lauréats du Nobel de physique houspille Donald Trump