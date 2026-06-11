Le navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, est mort à Quimper dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'âge de 42 ans des suites d'un cancer, a annoncé sa famille à l'AFP.

Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, est mort à l'âge de 42 ans. IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«C'est avec une profonde tristesse que notre famille et moi-même annonçons le décès de mon mari Charlie Dalin, des suites d'une longue maladie», écrit sa femme Perrine Le Pape dans un texte transmis jeudi à l’AFP.

«Des hommages lui seront rendus dans les jours à venir», ajoute-t-elle, invitant à «respecter l'intimité» de l'entourage du navigateur qui luttait depuis un peu plus de deux ans et demi contre une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST).

Développement suit...

Sur le même thème