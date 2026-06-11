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Choc en voile Charlie Dalin, gagnant du dernier Vendée Globe, est mort à 42 ans

Nicolas Larchevêque

11.6.2026

Le navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, est mort à Quimper dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'âge de 42 ans des suites d'un cancer, a annoncé sa famille à l'AFP.

Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, est mort à l'âge de 42 ans.
Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, est mort à l'âge de 42 ans.
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

11.06.2026, 11:39

11.06.2026, 11:43

«C'est avec une profonde tristesse que notre famille et moi-même annonçons le décès de mon mari Charlie Dalin, des suites d'une longue maladie», écrit sa femme Perrine Le Pape dans un texte transmis jeudi à l’AFP.

«Des hommages lui seront rendus dans les jours à venir», ajoute-t-elle, invitant à «respecter l'intimité» de l'entourage du navigateur qui luttait depuis un peu plus de deux ans et demi contre une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST).

Développement suit...

«J’ai eu ce truc-là à 39 ans». Charlie Dalin a gagné le Vendée Globe atteint d’un cancer rare !

«J’ai eu ce truc-là à 39 ans»Charlie Dalin a gagné le Vendée Globe atteint d’un cancer rare !

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14.01.2025

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