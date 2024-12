«Sur le fil du rasoir», le leader du Vendée Globe Charlie Dalin (Macif) a bien commencé jeudi sa «course avec la dépression» au nord des îles Kerguelen. Mais il doit tenir «encore 24 heures» pour être sorti d'affaire, a-t-il raconté aux organisateurs.

Charlie Dalin doit encore tenir 24h pour se sortir d’affaire. IMAGO/ABACAPRESS

ATS

Le skipper normand a décidé mercredi de poursuivre sa route au plus près de l'archipel inhospitalier, en dépit de la violente tempête annoncée, quand tous ses concurrents – à l'exception de Sébastien Simon – ont fait le choix de contourner par le nord-est.

Et au pointage de 11 heures jeudi, le marin semblait réussir son pari, affichant quasiment 90 milles d'avance sur son premier poursuivant et, surtout, une vitesse suffisamment élevée pour échapper au plus gros du coup de vent.

«Je progresse vers l'est à bonne allure, donc c'est plutôt pas mal et je suis un peu plus rapide que mes routages», a déclaré optimiste Dalin, lors d'un échange à la vacation du matin avec les organisateurs de la course.

«Fatigué» par une nuit sans sommeil, marquée par des rafales de vent enregistrées à plus de 30 noeuds, le skipper Macif peut encore espérer s'extirper à temps du centre de la dépression, qui se déplace à l'est et où des vagues de 10 mètres sont attendues.

«Il faut que ça tienne, pour l'instant tout va bien mais il faut que ça dure encore 24 heures. Il faut que j'arrive à rester devant et si c'est le cas, quand je vais me faire rattraper, le vent sera un peu moins fort, la dépression aura perdu en intensité», a prédit le navigateur.

«On est loin du compte», a-t-il également tempéré. «Je cavale car chaque mètre gagné vers l'est vaut de l'or. Je fais la course avec la dépression. Il faut que tout se passe bien. On est sur le fil du rasoir, il n'y a pas le droit à l'erreur», a-t-il ajouté.

Leader depuis Bonne Espérance, Charlie Dalin est l'un des grands favoris de cette 10e édition du Vendée Globe. Depuis sa 2e place en 2021, il a remporté la majorité des courses dont il a pris le départ.

