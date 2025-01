Une belle revanche et un incroyable record. Après avoir terminé deuxième en 2021, Charlie Dalin a remporté mardi son premier Vendée Globe après un périple exemplaire autour du monde.

🎙️ Charlie Dalin après sa victoire historique au Vendée Globe :



"J'en rêve depuis 4 ans. On a tout donné avec mon équipe depuis 2020 (…) Je suis tellement heureux de revenir avec un record. C'était tellement intense que j'ai l'impression que ça a duré 48h."

Le Français 40 ans, en tête sur la grande majorité du parcours, a coupé la ligne d'arrivée à 8h24, après 64 jours 19 heures 22 minutes et 49 secondes en mer, soit un nouveau temps de référence de l'épreuve. Saisi par l'émotion et la fatigue, le Normand a salué de longs moments un important cortège de bateaux une fois la ligne franchie, avant de s'effondrer quelques secondes sur le pont de son voilier Macif, le tout sous un magnifique lever de soleil.

«Je n'ai jamais vécu de telles émotions, avec la lumière du jour qui commençait à percer, c'était incroyable. C'est la plus belle ligne d'arrivée de toute ma carrière», a estimé ce grand perfectionniste, habituellement réservé. Il a rapidement été rejoint par son équipe technique, puis sa compagne Perrine et son fils de sept ans Oscar pour ses premiers contacts physiques depuis plus de deux mois.

Match incroyable

Son premier poursuivant, le Varois Yoann Richomme (Paprec Arkéa), avec qui il livre un duel acharné depuis le départ le 10 novembre, devrait suivre dans la soirée. Il pointait encore à 117 milles de l'arrivée à 09h00.

«Je pense qu'il le mérite. Le scénario du dernier Vendée Globe lui a été injuste et il mérite cette victoire. S'il y parvient, je serai heureux pour lui, mais je ne vais pas lui offrir», a déclaré il y a quelques jours un Richomme beau joueur.

«Cela a été un match incroyable avec lui, c'est son premier Vendée et on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. C'est grâce à lui qu'on a fait ce tour du monde en si peu de temps», a estimé Dalin après sa victoire.

Nouveau record

Sur son parcours, Dalin a établi plusieurs records de navigation. A bord de son voiler à foils dernière génération, ultra-rapide et très polyvalent, il a notamment avalé le tronçon cap de Bonne Espérance (Afrique du Sud) – cap Leeuwin (Australie) en 9 jours et 22 heures seulement. Et le marin a surtout établi un nouveau record sur l'épreuve, battant de plus de neuf jours celui signé par Armel Le Cléac'h lors de l'édition 2016/2017 en 74 j 3 h 35 min.

Malgré la fatigue et une périlleuse descente le long des côtes bretonnes dans la nuit de lundi à mardi, le navigateur n'a fait aucune erreur pour s'emparer du Graal de la course au large, qu'il convoitait depuis quatre ans, après avoir perdu le titre d'un rien lors de l'édition précédente.

⛵️ CHARLIE DALIN REMPORTE LE VENDÉE GLOBE



Le skipper pulvérise le record avec un tour du monde bouclé en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 52 secondes. Une performance exceptionnelle ! 🏆

«J'en rêve depuis quatre ans»

Aux Sables-d'Olonne, tout était prêt pour accueillir les deux premiers voiliers. Habitants et passionnés venus de la France entière se préparent à vivre une remontée du chenal historique après la conclusion de 2021, dans le vide imposé par l'épidémie de Covid. A l'époque, Yannick Bestaven (Maître CoQ), arrivé plus tard que Dalin, avait obtenu une bonification de temps pour avoir participé aux opérations de sauvetage de Kevin Escoffier. Dalin s'était finalement incliné pour moins de trois petites heures.

«Ce Vendée Globe 2024, j'en rêve depuis le lendemain du Vendée Globe 2021. Cela fait quatre ans qu'on travaille dur avec l'équipe. On a vécu pour ça et ça y est, on a atteint l'objectif», a dit Dalin avant de craquer des fumigènes pour célébrer la victoire dans la baie de la cité vendéenne.