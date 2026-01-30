Le Tribunal fédéral admet les demandes de révision déposées par la gymnaste Jordan Chiles et USA Gymnastics concernant l'attribution de la médaille de bronze aux JO de Paris 2024. Le Tribunal arbitral du sport devra revoir sa décision en tenant compte d'une vidéo découverte après coup.

Jordan Chiles va-t-elle finalement récupérer sa médaille de bronze de gymnastique au sol ? KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lors de la finale du concours féminin de gymnastique artistique au sol le 5 août 2024, la médaille de bronze s'était jouée à quelques dixièmes de points entre les Roumaines Ana Maria Barbosu et Sabrina Maneca-Voina (13,7) et l’Américaine Jordan Chiles (13,666). Compte tenu de sa note d'exécution supérieure – décisive en cas d'égalité – Ana Maria Barbosu avait décroché la troisième place devant Sabrina Maneca-Voina.

L'entraîneur américain avait immédiatement contesté la note devant le jury. Ce dernier avait admis la réclamation et porté le score à 13,766. Jordan Chiles remportait ainsi la médaille de bronze à la place d'Ana Maria Barbosu. La Fédération roumaine a fait recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Réclamation tardive

Le 10 août 2024, le TAS a jugé que la réclamation de l'entraîneur était tardive: elle aurait été formée 1 minute et 4 secondes après l'annonce du score au tableau d'affichage, alors que le règlement accorde un délai maximum d'une minute. La décision du jury a été donc annulée et Ana Maria Barbosu a récupéré la médaille de bronze.

La fédération américaine a fait appel de cette décision devant le Tribunal fédéral, qui est l'instance de recours pour les décisions du TAS. Dans un arrêt publié vendredi, la 1ère Cour de droit civil admet partiellement la contestation de Jordan Chiles et de sa fédération qui ont produit une vidéo des événements du 5 août 2024. Le TAS est invité à revoir son appréciation en se basant sur cet enregistrement.

En revanche, le Tribunal fédéral déboute les Roumains qui contestaient la pénalité infligée à Sabrina Maneca-Voinea. Le jury reprochait à l'athlète d'être «sortie des limites du praticable». Une telle question ne relève pas du droit mais des règles du jeu et ne peut donc pas être examinée par un tribunal, concluent à ce propos les juges de Mon Repos.