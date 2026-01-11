L'Allemand Richard Vogel, champion d'Europe en titre, a remporté sur United Touch le saut Coupe du monde lors du CHI de Bâle. Meilleur Suisse, Martin Fuchs s'est classé quatrième sur Lorde.

Martin Fuchs a marqué des points importants KEYSTONE

Le Zurichois s'est ainsi bien relancé dans la course à une participation à la finale de la Coupe du monde en avril à Fort Worth, au Texas. Fuchs semble avoir encore trouvé une nouvelle monture lui permet de viser de très bons résultats.

Gaëtan Joliat a été l'un des sept cavaliers, dont deux Suisses, à atteindre le barrage. Le jeune Jurassien (20 ans) a fini septième et ainsi marqué des points pour la troisième fois en trois participations à une épreuve de Coupe du monde.

Le Français Julien Epaillard a manqué le hat-trick sur les bords du Rhin. Victorieux sur Donatello en janvier 2025 et aussi en avril lors de la finale de la Coupe du monde, il était en route pour un nouveau succès, mais une erreur l'a fait devoir se contenter du cinquième rang.