Chiara Tamburlini a signé une nouvelle performance de choix sur le front du Ladies European Tour.

Chara Tamburlini est dans une forme étincelante KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Deuxième de l'Open de Corée à Séoul, la St-Galloise de 25 ans a manqué de très peu sa quatrième victoire sur ce circuit. Elle remonte à la 5e place de l'Ordre du Mérite.

Tamburlini a décroché son meilleur résultat de la saison sur le LET, où elle avait remporté trois titres en 2024. Elle n'a été devancée que de deux coups par la Sud-Coréenne Hyo Joo Kim (no 8 mondial) sur le parcours du New Korea Country Club de Séoul.