Chiara Tamburlini (25 ans) a remporté cette année l'ordre du mérite du Ladies European Tour. La Saint-Galloise est devenue la première Suissesse à réaliser cet exploit.

Chiara Tamburlini a été récompensée pour son excellente saison. KEYSTONE

Keystone-SDA, stwa, ats ATS

Depuis ses débuts comme professionnelle en août 2023, elle a gagné plus de 1000 places au classement mondial pour désormais figurer dans le top 70. «J'ai vécu une saison surréaliste», résume-t-elle. Outre son succès final sur le Ladies European Tour, elle a aussi été élue «rookie de l'année» et désignée «joueuse de l'année» par ses collègues. Les membres de Swiss Golf n'ont pas été en reste et l'ont aussi nommé «joueuse de l'année», comme c'était attendu.

«Mes attentes en début d'année n'étaient pas particulièrement élevées. Je voulais m'assurer de décrocher la carte pour le Tour. Avant le premier tournoi au Kenya, j'étais très nerveuse parce que je ne savais pas ce qui m'attendait», explique Chiara Tamburlini. «Je voulais juste passer le cut et gagner ainsi de l'argent», se souvient-elle. Mais la Suissesse a fait bien mieux, terminant au troisième rang ex-aequo.

Après avoir manqué le cut ensuite en Arabie saoudite et au Maroc, elle est rentrée en Suisse. La confiance est vite revenue, après deux sixièmes places aux Etats-Unis et en Australie.

Une première victoire

La Saint-Galloise a remporté son premier succès dès son huitième tournoi, s'imposant à Johannesburg avec sept coups d'avance. Cela lui a rapporté un chèque de 45'000 euros et lui a permis de se hisser dans le top 200 du classement mondial.

En automne, Chiara Tamburlini a enchaîné avec deux autres victoires, en France et à Taïwan. Cela lui a permis de s'assurer la première place à l'ordre du mérite avant même le terme de la saison. En 24 tournois, elle a amassé des primes pour un peu plus de 440'000 euros. Outre ses succès, elle s'est classée sept fois dans le top 10.

Sous pression

La fin de saison a toutefois été un peu plus délicate, avec trois cuts manqués consécutivement. «Je me suis parfois mis sous pression parce que je voulais remonter, alors que je ne jouais pas à mon meilleur niveau. J'ai dû apprendre à gérer le fait de connaître une semaine moyenne», a-t-elle expliqué.

La Saint-Galloise a aussi manqué pour trois coups au terme de cinq tours une place sur le lucratif Tour américain. «Cela a naturellement constitué une déception. Surtout parce que j'ai fait deux doubles bogey lors du dernier tour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la saison reste quand même sensationnelle. Maintenant, je me réjouis des vacances et de la prochaine année sur le Ladies European Tour.»