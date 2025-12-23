Le biathlète norvégien Sivert Guttorm Bakken, âgé de 27 ans, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Lavaze, en Italie, a annoncé mardi la Fédération norvégienne de biathlon, précisant que la cause de son décès est inconnue. Sa mort a été confirmée par les autorités italiennes.

We are lost for words at the news of Sivert Bakken's sudden passing - our thoughts are with his family, friends, teammates and everyone close to him during this difficult time.



Hvil i fred, Sivert 🤍 pic.twitter.com/p3x16xjAfO — International Biathlon Union (@biathlonworld) December 23, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Nos pensées vont avant tout à la famille de Sivert et à tous ses proches, en Norvège comme à l'étranger. Nous coopérons avec les autorités italiennes sur place», a précisé la secrétaire générale par intérim Emilie Nordskar dans de la fédération norvégienne dans un communiqué.

Une cellule de crise va parallèlement être mise en place auprès des athlètes et des proches de Sivert Guttorm Bakken.

Bakken avait remporté sa première course de Coupe du monde en 2022 à Oslo Holmenkollen, dans la mass start de 15 km. Mais après une saison 2021-22 couronnée de succès, il avait vu sa carrière interrompue en raison de problèmes cardiaques.

De retour au plus haut niveau après une longue reconstruction, il occupait le 13e rang du classement général à l'issue de l'étape du Grand-Bornand, le week-end dernier, où il avait pris la 5e place du sprint.