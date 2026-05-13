Les Memphis Grizzlies ont annoncé mardi la mort de leur joueur NBA Brandon Clarke, sans préciser les causes du décès de l'Américano-Canadien de 29 ans.
«Nous sommes dévastés par la perte tragique de Brandon Clarke. Brandon était un coéquipier exceptionnel et une encore meilleure personne dont l'influence sur l'équipe et la communauté à Memphis ne sera pas oubliée», ont écrit les Grizzlies dans un communiqué.
Né à Vancouver, Clarke avait été drafté par le Thunder d'Oklahoma City en 2019 et envoyé directement aux Grizzlies, avec lesquels il a disputé sept saisons.
Ralenti par des blessures, il n'avait joué que deux matches lors de l'exercice 2025-2026. Il a tourné à 12,1 points et 5,9 rebonds par match lors de sa saison rookie en 2019-2020, son meilleur exercice sur le plan statistique.