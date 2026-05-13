Les Memphis Grizzlies ont annoncé mardi la mort de leur joueur NBA Brandon Clarke, sans préciser les causes du décès de l'Américano-Canadien de 29 ans.

Les Memphis Grizzlies ont annoncé mardi la mort de leur joueur Brandon Clarke. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Nous sommes dévastés par la perte tragique de Brandon Clarke. Brandon était un coéquipier exceptionnel et une encore meilleure personne dont l'influence sur l'équipe et la communauté à Memphis ne sera pas oubliée», ont écrit les Grizzlies dans un communiqué.

Né à Vancouver, Clarke avait été drafté par le Thunder d'Oklahoma City en 2019 et envoyé directement aux Grizzlies, avec lesquels il a disputé sept saisons.

Ralenti par des blessures, il n'avait joué que deux matches lors de l'exercice 2025-2026. Il a tourné à 12,1 points et 5,9 rebonds par match lors de sa saison rookie en 2019-2020, son meilleur exercice sur le plan statistique.