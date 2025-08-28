  1. Clients Privés
Cyclisme Chris Froome hospitalisé après un grave accident à l’entraînement

Clara Francey

28.8.2025

Le Britannique Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, a été hospitalisé mercredi après avoir été victime d'une chute à l'entraînement dans le sud-est de France, a annoncé jeudi son équipe Israël-Premier Tech.

Agence France-Presse

28.08.2025, 15:36

28.08.2025, 15:39

«Chris Froome a été héliporté vers l'hôpital de Toulon après un grave accident à l’entraînement. Heureusement, son état est stable et aucune blessure à la tête n'a été constaté, mais les examens ont confirmé un pneumothorax, cinq côtes cassées et une fracture d'une vertèbre lombaire, qui sera opérée» ce jeudi, a expliqué son équipe dans un communiqué, également publié sur les réseaux sociaux du coureur de 40 ans.

L'équipe a précisé qu'«aucun autre cycliste ni véhicule» n'était impliqué dans l'accident.

Dans l'équipe Israël-Premier Tech depuis 2021, le «Kényan blanc» avait pris part au Tour de Pologne au début du mois d'août et avait terminé 68e du classement général.

Depuis sa lourde chute survenue au Critérium du Dauphiné en 2019, qui lui avait valu une fracture d'un fémur, le double vainqueur du Tour d'Espagne, qui a connu ses plus belles heures au sein de l'équipe Sky n'a jamais réussi à retrouver son niveau au sein du peloton.

Sa dernière victoire remonte à 2018 lorsqu'il s'était imposé lors du Tour d'Italie, où il avait notamment remporté deux étapes.

