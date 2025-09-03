  1. Clients Privés
Victime d’un accident Blessures «beaucoup plus graves» que prévu pour Chris Froome

ATS

3.9.2025 - 12:06

Chris Froome s'est blessé plus sérieusement que prévu lors de sa chute à l'entraînement il y a quelques jours dans le sud de la France. Le Britannique souffre aussi d'une rupture du péricarde.

Chris Froome (ici au dernier Tour de Suisse) est plus sérieusement blessé qu'annoncé au départ.
Chris Froome (ici au dernier Tour de Suisse) est plus sérieusement blessé qu'annoncé au départ.
IMAGO/Sirotti

Keystone-SDA

03.09.2025, 12:06

03.09.2025, 12:23

Selon un premier diagnostic, le quadruple vainqueur du Tour de France a été victime d'un pneumothorax, de cinq côtes cassées et d'une fracture des vertèbres lombaires. Lors d'une intervention chirurgicale, la déchirure du péricarde, provoquée par un traumatisme thoracique contondant, a été constatée.

«C'est évidemment beaucoup plus grave que quelques fractures. Il va bien, mais la convalescence sera longue et il ne pourra pas faire de vélo pendant un certain temps», comme l'a raconté l'épouse de Froome, Michell, au journal britannique «The Times».

Cyclisme. Chris Froome hospitalisé après «un grave accident à l’entraînement»

CyclismeChris Froome hospitalisé après «un grave accident à l’entraînement»

Après l'accident, Froome, 40 ans, avait été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Toulon où il avait été opéré. Le Britannique, né à Nairobi au Kenya, aurait percuté un panneau de signalisation à plus de 45 km/h.

Cette nouvelle chute – Froome avait déjà été gravement blessé il y a six ans juste avant le début du Tour de France – pourrait également signifier la fin de la carrière du Britannique, dont le contrat avec Israel – Premier Tech est encore valable jusqu'à la fin de la saison en cours.

