NBA Après un long périple, Chris Paul range ses chaussures

ATS

13.2.2026 - 20:04

Chris Paul, figure de la NBA, a annoncé vendredi qu'il prenait sa retraite sportive à l'âge de 40 ans. Le meneur aura disputé 21 saisons dans le championnat nord-américain de basketball.

Keystone-SDA

13.02.2026, 20:04

13.02.2026, 20:08

«Ça y est! Après 21 années, je me retire du basketball», a-t-il écrit sur son compte Instagram quelques instants après avoir été libéré par les Toronto Raptors où il avait été transféré cet hiver.

Coup de tonnerre en NBA. «Je suis renvoyé à la maison» - Chris Paul mis à la porte par les Clippers

Coup de tonnerre en NBA«Je suis renvoyé à la maison» - Chris Paul mis à la porte par les Clippers

«Alors que j'écris ces lignes, il est difficile de vraiment savoir ce que je ressens, mais pour une fois – et la plupart des gens seront surpris -, je n'ai pas la réponse», ajoute-t-il, évoquant de la joie et de la gratitude.

«Tandis que ce chapitre, être un joueur de NBA, se referme, le basket sera à jamais ancré dans mon ADN», poursuit-il, soulignant qu'"avoir joué au basket pendant plus de la moitié de (sa) vie a été une incroyable bénédiction qui s'est accompagnée de nombreuses responsabilités».

Dans sept franchises différentes

Désigné «rookie» de l'année (débutant) en 2006, champion olympique avec le Team USA en 2008 à Pékin puis en 2012 à Londres, élu MVP du All-Star Game en 2013, Chris Paul a disputé plus de 1370 matches de NBA avec La Nouvelle-Orléans, Houston, Oklahoma City, Phoenix, Golden State, San Antonio et les Clippers.

Mais il n'a jamais été en mesure de décrocher un titre de champion, atteignant une fois seulement la finale, en 2021, avec les Phoenix Suns, qui avaient été battus par Milwaukee (4-2). Et ces dernières années, son aura avait faibli, Paul passant par quatre franchises différentes en autant de saisons.

NBA. Huit ans après, Chris Paul revient aux Los Angeles Clippers

NBAHuit ans après, Chris Paul revient aux Los Angeles Clippers

Revenu aux Clippers de Los Angeles en début de saison, il a disputé son dernier match le 1er décembre, avant d'être écarté du groupe. Lors de la période hivernale des transferts, il avait été envoyé chez les Raptors de Toronto, qui l'ont libéré.

Il quitte la NBA avec 16,8 points de moyenne par match, auxquels s'ajoutent 9,2 passes et 4,4 rebonds.

