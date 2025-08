L'athlète américain Christian Coleman a pris la défense de Sha'Carri Richardson dimanche. Il l'a fait une semaine après l'arrestation, révélée vendredi, de sa compagne pour une altercation avec lui à l'aéroport de Seattle.

L'athlète américain Christian Coleman a pris la défense de Sha'Carri Richardson dimanche. ats

Keystone-SDA ATS

S'exprimant après avoir terminé sixième du 200 m aux sélections américaines pour les Mondiaux d'athlétisme, à Eugene (Oregon), Coleman a estimé que Sha'Carri Richardson n'aurait pas dû être placée en détention à la suite de l'incident survenu dimanche dernier.

Le rapport de police de l'arrestation, fourni à l'AFP, indiquait que des caméras de vidéosurveillance avaient filmé une altercation, après un contrôle de sécurité, entre la championne du monde en titre du 100 m et son compagnon Christian Coleman. On y voyait la sprinteuse pousser fortement à deux reprises ce dernier et lancer un casque audio sur lui, selon le rapport.

«Pour moi, personnellement, je trouve que c'était une situation déplorable globalement», a déclaré M.Coleman, interrogé sur l'incident par l'AFP. «Je ne pense pas qu'elle aurait dû être arrêtée. Je veux dire, les gens ont des discussions, des émotions, tout ça. Il y a des choses sur lesquelles elle doit travailler, bien sûr. Et moi aussi, vous aussi, tout le monde. (...) Mais je suis du genre à faire preuve de bienveillance, de miséricorde et d'amour», a-t-il ajouté.

M.Coleman, champion du monde du 100 m en 2019, a expliqué que cette controverse n'avait pas affecté ses performances aux sélections, où il n'a pas réussi à se classer parmi les trois premiers au 100 m et au 200 m. Il se rendra tout de même à Tokyo en tant que membre de l'équipe américaine de relais.

Mme Richardson, quant à elle, n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 200 m et a refusé de parler aux journalistes après la course, se contentant de leur souhaiter une «bonne journée». Mais M.Coleman soutient la Texane de 25 ans et estime qu'elle va rebondir.

«C'est un être humain et une personne formidable, et j'ai le sentiment que nous avons été de très bons coéquipiers toute l'année. Nous avons simplement deux personnalités dominantes. Pour moi, c'est la meilleure athlète féminine au monde», a-t-il expliqué.