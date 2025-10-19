Eclatés en sept pôles, les JO-2026 de Milan-Cortina inaugurent un modèle dont la réussite «est fondamentale» pour l'édition 2030 dans les Alpes françaises, estime auprès de l'AFP Christophe Dubi, directeur exécutif des Jeux au sein du Comité international olympique (CIO).

Christophe Dubi juge fondamentale la réussite des JO-2026 pour l’édition 2030 (image d’archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Question: A un peu plus de trois mois de la cérémonie d'ouverture, Milan-Cortina est-il prêt?

Réponse: «Entre aujourd'hui et la livraison des Jeux, il y a cette période hautement inconfortable pour les organisateurs, donc pour le CIO, avec l'installation du temporaire et puis la formation des dernières personnes, en particulier les volontaires. Dans l'Arena Santa Giulia (site provisoire qui doit accueillir le hockey sur glace à Milan, ndlr), les travaux se terminent le 15 décembre et d'ici là, c'est 800 personnes par jour sur ce chantier -des choses qu'on a connues avec le Grand Palais à Paris ou le Vélodrome à Rio. C'est impressionnant, ça avance fort, mais tant que ça n'est pas terminé, ça reste tout en haut de nos priorités.»

Q: Après Sotchi-2014, Pyeongchang-2018 et Pékin-2022, souvent critiqués pour leurs constructions importantes, quelle trace laissera Milan-Cortina dans l'histoire olympique?

R: «L'angle d'attaque me gêne parce qu'on a cette prétention, dans nos Alpes, à être au-delà de tout soupçon. On a créé des vallées équipées en autoroutes, trains, téléphériques, parkings, tunnels, et quand d'autres ont la prétention de développer un tourisme de montagne, on leur dit: +Mais de quel droit?+ Une fois qu'on a dit ça: la réussite des Jeux de Milan est fondamentale pour nous, parce qu'elle conditionne un dispositif opérationnel que l'on va répliquer -un peu différemment- pour l'édition des Alpes françaises 2030 et puis sur un projet à peu près équivalent, c'est Suisse 2038 (seule candidature présélectionnée par le CIO, ndlr). Le signe que l'on donne, c'est qu'on utilise l'existant, que c'est juste d'aller là où on sait faire et où on est équipé.»

Q: Le dispositif de Milan-Cortina est réparti entre sept pôles éloignés, celui de 2030 s'étend sur plus de 500 kilomètres entre la Haute-Savoie et la Méditerranée. A quoi allez-vous être vigilant?

R: "Il faut qu'en matière d'expérience, en particulier pour les athlètes, il y ait ce sentiment d'appartenir à une forme d'unicité, de faire partie d'un événement qui transcende sa propre discipline. La cérémonie d'ouverture sur quatre lieux (dans le stade San Siro à Milan, avec des défilés à Predazzo, Livigno et Cortina, ndlr), ça permet à tous les athlètes, pour la première fois peut-être, de venir à la cérémonie. Et puis ensuite, tous les soirs, il y aura une forme de Parc des Champions à Milan, Bormio, Val di Fiemme... avec l'impression, où qu'on soit, que c'est la fête des Jeux de Milan-Cortina. Pour tous ceux qui vont vivre l'événement, comme les journalistes ou les spectateurs, il faudra prendre conscience que le planning est essentiel et qu'on ne va pas de Milan à Cortina en train rapide. Ce sera la même chose pour 2030, et pour 2038 si les Jeux s'organisent en Suisse.

Q: Le bilan de Milan-Cortina peut-il entraîner des ajustements pour 2030?

R: «Sur le dispositif physique, le plan directeur, ça ne changera pas. Ensuite, c'est l'expérience: comment vit-on l'événement en étant à la Clusaz, mais avec cette sensation de faire partie des Jeux des Alpes françaises? J'imagine qu'on va progresser assez rapidement sur ces notions-là, avec des expériences immersives, 3D, en réalité augmentée etc.»

Q: Fin 2023, le CIO estimait que dix pays seulement seraient encore en mesure d'accueillir les JO d'hiver d'ici 2040. Est-ce le premier grand événement sportif menacé dans son existence même par le réchauffement climatique?

R: «Djokovic qui vomit au tournoi de tennis de Shanghai (à cause de la chaleur, ndlr), ça vous dit quoi du climat actuel pour le sport? L'impact du réchauffement se fait ressentir sur le sport dans sa globalité -en particulier les sports outdoor, d'accord, mais partout. Pour les Jeux d'hiver, (l'enjeu) c'est la température et la fabrication de la neige -jusqu'à quand, à quelle altitude, dans quelle région? Mais il y a aussi des réflexions qui me passionnent: est-ce qu'on doit continuer à faire de la glace pour patiner? Il y a une entreprise suisse qui a sorti une glace entièrement synthétique, qui a le même coefficient de glisse et donc de sensation. Or, le jour où on glisse avec un bob sans avoir besoin de refroidir une piste avec 25 tonnes de glycol, ça change la donne. Idem pour une patinoire: ça reste des usines de production de glace, des énormes frigidaires. Et cette réflexion là, je pense que c'est dans tous les sports de glisse, potentiellement du ski aussi: pour le saut à ski on retombe sur des tapis, on pourrait très bien le faire avec les infrastructures d'été.»